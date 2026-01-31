為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林國漳提皮蛇疫苗補助 弱勢全免

    2026/01/31 05:30 記者游明金、王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左四）提出皮蛇疫苗施打補助政策。（記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左四）提出皮蛇疫苗施打補助政策。（記者游明金攝）

    帶狀皰疹（俗稱皮蛇）是長者健康隱形殺手，每三個人就有一人可能感染，痛起來簡直要人命，但疫苗施打費用不便宜；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「蛇麼都不怕」健康計畫，承諾當選後，全額補助中、低收入戶等弱勢族群施打皮蛇疫苗，六十五歲以上長者每人補貼三千元。

    長者每人補貼3千元

    得過皮蛇的民眾都有共同經驗，那種劇痛有如電擊、火燒，但疫苗注射費用不便宜；林國漳昨偕同民進黨縣議會黨團召開記者會，承諾當選後將編列專款補助皮蛇疫苗，照顧經濟弱勢與高風險族群，讓宜蘭長輩不再因疫苗施打費昂貴而卻步。

    林國漳提出的補貼方案，包括低收、中低收入戶及五十五歲以上原住民，縣府全額補助疫苗費用；六十五歲以上長者，縣府定額補助三千元。

    林國漳說，國人感染帶狀皰疹疫苗接種率不到十％，他當選後，將設定「四年疫苗施打涵蓋率三十％以上」，規劃四年內投入一．五六億元預算，補助三．一六萬名長者施打疫苗。

    另，蘇澳鎮受少子化及產業轉型影響，人口外移嚴重，總人口數從全盛五萬人，降至現今不到四萬人，議員席次可能從三席減為二席；鎮公所今年祭出「設籍保衛戰」生育補助，不限胎數每胎補助一萬元加碼至二萬元。此外，蘇澳今年起也辦理假牙補助，新增六十五歲以上弱勢老人假牙補助廿名，最高四萬元，詳情可詢問鎮公所。

