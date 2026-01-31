立院組織法修正案三讀 助理費變立委補助費

立法院30日進行本會期最後一次院會。（記者方賓照攝）

立法院院會昨晚在藍白立委聯手下，表決三讀通過「立法院組織法修正案」，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，項目包括立委辦公事務費用、公費助理工資等，並增列公費助理的專業、資深加給及進修等補助規範，新制將自第十二屆立委就職日起施行。

下屆立委就職日起施行

由於該修法被視為替國民黨立委顏寬恒貪污案解套，三讀條文特別訂定「日出條款」，本法自立法院第十二屆立委就職日起施行。

請繼續往下閱讀...

不過，民進黨立委沈伯洋說，無論法案何時施行，未來法院若處理相關案件，恐援引藍白在修法過程主張，助理工資性質屬於立委補助費，最終導向沒有詐欺問題；若藍白真認為沒有去刑罰化，應在條文寫明「冒領」、「虛報人頭」等情事回歸「貪污治罪條例」處理。

國民黨立委陳玉珍先前提出助理費除罪化修法，同黨立委牛煦庭再提「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」並逕付二讀，朝野黨團多次協商未果，昨天院會三讀通過由民眾黨團提出的再修正動議。

現行條文僅規範立院預算補助公費助理健康檢查及文康活動，三讀條文擴增為八款補助項目，包括立委辦公事務費、按立委歲費五倍計算的助理工資、雇主應負擔的相關費用，以及專業加給、資深加給、年終獎金、在職進修、撫慰金等。

牛煦庭以過去「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修法為例，指行政院版本提及議會得編列議員助理補助費，而本次提案是將國會助理補助費法制化，以提升基層政治工作者待遇，絕非「去刑罰化」或「立委自肥」。

綠：修法掛羊頭賣狗肉

民進黨立委莊瑞雄抨擊，此案將助理工資定性為立委補助費用，顛覆最高法院認定助理補助費「非屬議員實質薪資」的看法，屆時將出現「哪有貪污我自己的錢的問題」，進而達到實質上的去刑罰化。民進黨立委林楚茵也指出，若助理工資納入補助費範圍，法律模糊空間恐使新竹市長高虹安、顏寬恒等人被除罪化，該修法就是掩耳盜鈴、掛羊頭賣狗肉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法