衛廣法修正案三讀》NCC：沒有回溯條款 中天不適用

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評為「中天條款」，立法院昨在藍白立委聯手下三讀通過。不過，國家通訊傳播委員會（NCC）指出，因為通過條文沒有回溯條款，所以仍在訴訟中的中天案不適用，但未來如果又有電視台換照沒通過，就會適用這條款。

然而中天電視台在立院三讀後隨即發表聲明，定調此結果為「台灣新聞自由的勝利」，並強調是還給中天公道的重大進展。中天表示，遭到撤照關台已逾五年，法案通過意味著中天重返五十二台具備法源依據。中天回歸後將致力於實踐「台灣不能只有一種聲音」的媒體環境，並重申其「無色覺醒」的立場，堅持無黨無派，以多元觀點服務大眾。

請繼續往下閱讀...

中天：台灣新聞自由的勝利

中天新聞台在二〇二〇年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照。中天新聞台在同年十二月十二日停播，並對NCC提起行政訴訟，訴訟仍在進行中。

NCC主秘黃文哲表示，當中最關鍵的第十九條修法規定，最終通過的條文中「沒有回溯條款」，所以不適用在已經不予換照、且仍在進行訴訟中的中天新聞台。

黃文哲強調，法律是「往後適用」，所以這項修法適用對象必須是目前正在審照或未來的案件，中天新聞台早已被NCC決議不予換照，就不會適用，但未來如果再有被NCC不予換照的案例，就會適用。

他也指出，這項修法將執照有效期從六年拉長到九年，所以最近兩年不會有新聞台換照，但修法也有許多窒礙難行的地方，NCC會邀集專家討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法