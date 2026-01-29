國共智庫論壇二月初北京登場》鄭麗文：美國曾是恩人 大陸是親人

國民黨主席鄭麗文昨主持中常會表示，「兩岸交流合作前瞻論壇」是開啟和平的第一步。（記者張嘉明攝）

國、共兩黨將於二月二日至四日在北京開啟時隔九年後的國共交流平台「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨主席鄭麗文昨日主持中常會表示，此論壇是開啟和平的第一步，未來世界的歷史發展將會完全不一樣，因為。鄭並援引一位友人的比喻說，「雖然美國曾經是台灣的恩人，但大陸是我們的親人」，希望兩岸的和解，也能帶來美中和解。

鄭盼兩岸和解 帶來美中和解

國、共兩黨將在北京舉辦「國共論壇」的轉型版，改由雙方智庫交流的「兩岸交流合作前瞻論壇」，雙方昨日同步宣布，國民黨由副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源召開記者會說明。

據了解，這次交流，相關採訪活動將限定台灣在北京的駐地媒體記者，國民黨不帶媒體隨行，但蕭旭岑強調，所有媒體報導與採訪都是公開透明。他強調，雙方互動交流都是基於互信，會與對岸重要人士互動，但客隨主便，尊重對岸相關安排；至於國民黨主席鄭麗文的訪中行程，目前並沒有確切訊息。

蕭旭岑：聚焦旅遊交流三主題

蕭旭岑指出，這次共有四十餘位專家學者將一起前往北京，將聚焦三大主題，觀光旅遊交流、產業交流合作以及環境永續發展，包括氣候變遷、防災、能源、AI、台灣產業發展出路以及觀光旅遊產業交流。

鄭麗文也援引一位友人的比喻說，美國曾經是台灣的恩人，中華民國從第二次世界大戰到戰後的台灣，不會忘記美國情誼，但「大陸是我們親人，絕對做不出骨肉相殘的事情」，希望兩岸的和解，也能帶來美中和解。

國民黨擋軍購換交流？

中國國台辦未正面回應

中國國台辦昨在同時間召開例行記者會，外界關注論壇是否會觸及到「鄭習會」安排，以及有媒體報導國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇。對此，國台辦發言人張晗均未正面回應。

張晗說，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。中國大陸願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

