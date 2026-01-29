為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    陳菊請辭監察院長獲准 二月一日生效

    2026/01/29 05:30 記者陳昀、陳政宇、黃良傑、黃佳琳／綜合報導
    總統府秘書長潘孟安昨發布與監察院長陳菊的相擁照片，透露賴總統是在萬般不捨下准辭。（圖取自潘孟安臉書）

    總統府秘書長潘孟安昨發布與監察院長陳菊的相擁照片，透露賴總統是在萬般不捨下准辭。（圖取自潘孟安臉書）

    監察院長兼國家人權委員會主委陳菊二〇二四年底因病住院請假迄今，賴清德總統昨宣布准辭，二月一日生效。據透露，陳菊正在復健，家屬希望她專心靜養，總統因而准辭；至於後續提名規劃，因所剩任期僅到明年七月底，暫不提名新人選，由監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，讓院務無縫接軌。

    副院長李鴻鈞代理院長職務

    陳菊二〇二四年底感冒到高醫就診，健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞；針對病假期間屢有輿論談及陳菊請假薪資一事，監察院日前曾說明，陳菊每月薪資都均自願放棄支領，月初即繳入國庫，監察院皆確切收訖，每月也以完整公文程序核備。

    賴清德總統昨晚出席民進黨尾牙後受訪說明，陳菊是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩，前不久她因為中風身體不便，在第一時間就提出辭呈，自己當時認為若好好復健，陳菊是有機會重新回到崗位上。後來因為復健需要更長的時間，也基於想讓陳菊專心復健，她最近又提出辭呈，自己勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復；同時，也請李鴻鈞副院長代理陳菊的院長職務。

    潘孟安發布相擁照 祝福「菊姐」

    總統府秘書長潘孟安昨天發布與陳菊的相擁照，透露總統是在萬般不捨下准辭；看著對陳菊潑去的無數髒水，他感到萬分不捨，更多的是對「菊姐」的敬意與祝福。

    潘孟安表示，陳菊是他心中最敬重的阿姐，在白色恐怖時期，她是極少數被以死刑起訴的政治犯，當時她早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣。

    陳菊的健康引發各界關心，高醫昨晚發布新聞稿表示，陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

    了解陳菊復健情況的綠營人士透露，花媽狀況穩定，習慣看新聞，復健期間常被負面消息干擾，後來為了她好，旁人把她的手機暫時沒收，但她還是會看平板、看電視，這段時間除了專心復健，還喜歡吃一些小吃，透過飲食找回好心情。

