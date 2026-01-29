談習近平整肅張又俠》邱垂正：台海風險仍在 不能掉以輕心

陸委會主委邱垂正昨接受媒體專訪時表示，習近平政權有「三大極端發展」，不能掉以輕心，「對和平可以有理想，但不能是幻想」。（資料照）

中共中央軍委副主席張又俠遭立案調查，外界擔心對台海情勢造成影響。陸委會主委邱垂正昨接受媒體專訪時表示，習近平政權有「三大極端發展」，不能掉以輕心，「對和平可以有理想，但不能是幻想」，千萬不能把台灣的未來與和平的希望放在中共領導人的善意上面。

共軍機艦持續擾台 未受影響

邱垂正指出，張又俠被控五個嚴重罪名，包括嚴重踐踏破壞軍委主席負責制等，且還是用解放軍報社論對外公開查處相關重要證據。中共軍委會現在只剩兩個人，除習近平外，就剩下張升民，而張是管軍紀，「作戰系統的都被抓光了」。

對於相關情勢發展，邱垂正說，陸委會和國安會都在密切注意，「提高警覺，做好準備，都是我們現在要做的。」中共解放軍仍持續派出軍機擾台，並未受到高層人事動盪影響，台海風險仍然存在，不能掉以輕心。

習三大極端發展 沒人能拉住

邱垂正表示，陸委會長期觀察習近平政權變化，發現有三個極端發展。第一是中共權力結構從集體領導到集中領導，再轉變為定於一尊，到現在連軍方也是定於一尊；第二是習近平為了鞏固權力，將自己形塑成無可取代的中共領導人；第三是習近平把政權的正當性放在完成歷史任務，所以不停展現軍力，要證明中國影響力比美國強。

邱垂正指出，習近平把中共變成一言堂，導致決策理性品質下降，監督制衡的機制消失，而且一改過去的路線，積極發展軍武。張又俠落馬後，目前中共高層作戰系統暫時癱瘓，已經沒有專業人才拉住習近平。

邱垂正擔心，習近平不知道會不會冒險做決策，用簡單粗暴的方式，處理敏感複雜的問題，所以在對台灣的威脅沒有改變的情況下，一定要密切注意相關情勢發展。

