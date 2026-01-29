出任國家治理學院院長 柯文哲重掌民眾黨大權

柯文者與黃國昌兩人的競合關係受外界關注。（資料照）

民眾黨中央委員會昨宣布，前黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長、黨主席黃國昌則兼任政策會主委。民眾黨前中央委員張益贍對此認為，柯文哲將在該職務上直接指揮黨，將實質掌握黨中央。

黃國昌兼政策會主委 兩顆太陽競合受關注

民眾黨中央委員會廿八日公布一級主管人事異動，其中，創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長，將卸任不分區立委的現任黨主席黃國昌兼任政策會主委。兩人的競合關係則受外界關注。

柯文哲因京華城弊案遭押一年多，在交保後政治動作頻頻，包括為黨籍立委陳昭姿推動代孕法案，並稱與民進黨團總召柯建銘會面談條件，指「你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我來處理」，被認為試圖遊走在藍綠兩大黨之間。

對於柯文哲出任國家治理學院院長，張益贍發文指出，柯文哲形同在該職上直接指揮黨，而卸任立委的黃國昌兼任政策會主委是「自降」，也就是說，「民眾黨重回柯文哲手上」。他進一步猜測，未來所有民眾黨黨部公文，應會新增一欄「會國家治理學院院長」，柯將實質掌握黨中央。

民進黨立委陳培瑜認為，民眾黨中央委員會此時宣布柯文哲接任新職、黃國昌兼任政策會主委，不難看出兩者間在黨內權力的消長，她另以「悲觀」形容這波人事案，但也祝福柯、黃「兩顆太陽」在新職上有所發揮，期許柯能藉影響力找回民眾黨草創理念，讓人民看見在野黨有意義的監督，而非一昧大聲咆哮。

至於柯文哲主掌國家治理學院並開設訓練班，陳培瑜提醒未來去上課的白營候選人要「愛真理」，要學好的、不要學壞的，更呼籲柯、黃兩人無論黨內權力如何競爭，都不要製造更多社會撕裂。

