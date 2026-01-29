首位中配立委2月上任》內政部仍未收到李貞秀「放棄中國籍證明」

中配李貞秀預計二月一日遞補民眾黨不分區立委。（資料照）

到職一年內未完成 將解職

民眾黨兩年條款期限將至，出身中國的中配李貞秀預計二月一日遞補民眾黨不分區立委，將成為政治史上首位中配立委。內政部昨表示，截至昨日，並未收到李放棄中國大陸國籍的證明；立法委員應遵守「國籍法」第廿條規定，如未能於就職、到職一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，應由立法院進行解職。

民眾黨團批內政部法盲

民眾黨立院黨團對此回應說，內政部是法盲。依兩岸人民關係條例，李貞秀設籍台灣逾十年，早已合法取得公職人員被選舉人身分，不存在內政部所指問題。

內政部表示，依「國籍法」第廿條規定，兼具我國以外國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應於就職、到職前辦理放棄外國國籍，並於就職、到職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。立法委員也應遵守國籍法規定。

陸委會︰至今無人成功放棄

內政部指出，李貞秀應於就職、到職後一年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。內政部至今無收到李貞秀已放棄中國大陸國籍的證明。

陸委會主委邱垂正昨受訪時也強調，李貞秀必須於就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，要放棄國籍，「過去經驗跟相關的記錄，還沒有人可以放棄，沒有半個」。

邱垂正說，擔任公職需放棄國籍不是針對中配，而是針對所有中華民國國民，李貞秀還有一年的時間去申請放棄，希望中配，「還是要去努力一下」，

至於若窮盡辦法仍無法取得放棄國籍證明，在擔任公職上是否有彈性空間？內政部常務次長吳堂安去年十一月曾說明，政府已給予一年時間，若仍無法檢具相關資料，內政部當然會要求各地方政府與公所依照規定解職，非常明確。

