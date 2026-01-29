藍委推助理費除罪化 公督盟批救涉貪立委

（公督盟提供）

立法院週五院會，藍白黨團打算清倉爭議法案，藍委所提的立委助理費貪汙除罪化的修法也擬排入議程。公督盟昨怒批「救涉貪立委放在國家發展前」，呼籲大眾看清讓台灣民主在倒退的罪人。

批藍委打算明強行闖關三讀

公督盟表示，國民黨黨團至今未審國家總預算任何一毛、嚴重怠忽職守，還把「救涉貪立委」看得比「國家發展」重要，國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲突將「立法院職權行使法修正草案」排入今天黨團協商議程，試圖以「助理福利」名義偷渡把貪污助理費合法化的國民黨立委牛煦庭版的修正草案，並打算在明日院會強行闖關三讀。

公督盟怒批，這是意圖摧毀國家廉政防線，呼籲全民睜大眼睛看好這種無恥行徑，「誰敢支持助理費貪污除罪，誰就是讓台灣民主倒退的罪人！」。

至於牛煦庭聲稱修法會為國會助理謀福利、一毛錢都不會進到立委口袋，公督盟指出，修法通過後立委將可合法貪汙助理費且無罪，且國民黨隻字不提「建立」助理聘用資訊、安全審查機制等配套監督機制，形同拆除國會最後一道防火牆，放任立法院被貪腐及境外勢力滲透。

公督盟警告，國民黨不應將助理費貪污除罪化修法強渡關山，呼籲全民緊盯支持修法立委、向國民黨立委抗議，並轉傳真實資訊，才有機會擋下這輛失速的「貪腐列車」。

