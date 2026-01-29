總預算卡關 卓揆籲朝野春節前坐下來談

行政院長卓榮泰呼籲朝野立委年前能理性坐下來對話，年後回到國會時，重新開始審議預算。（記者羅沛德攝）

下會期2/24開議 立院邀卓揆3/3專案報告台美關稅

立法院本會期將在三十一日結束，但藍白仍持續封殺今年度中央政府總預算等，至今尚未付委。行政院長卓榮泰昨向朝野立委喊話，總預算審查已延宕上百天，許多新增事項、計畫及經費預算都無法順利執行，呼籲大家年前能理性坐下來對話，年後回到國會時，重新開始審議預算。

立法院昨進行朝野協商，決定下會期二月廿四日開議，同日進行行政院長施政方針報告並備質詢；三月三日也邀請行政院長就台美關稅結果及其影響進行專案報告。至於在野提出的七一八億元新興預算先行動支案，由於朝野無共識，本週五最後一次立法院會暫不處理。

對於立法院遲遲未審總預算，卓榮泰昨出席活動時說，「立法院本會期只剩下三天、總預算案已被延宕一五三天，我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，那難道未來的台美關稅談判也要擋嗎？」

卓榮泰指出，人民對此已經非常不耐煩、政府也非常焦慮，因為預算的延宕不只影響單一項目，而是影響到國家年度的施政方向與進度。若預算無法順利執行，許多新增的計畫、經費預算都將面臨卡關，甚至影響到後續作業。

卓榮泰強調，政府在這一個月當中已想盡方法，透過各種機會尋求與在野黨的對話，但仍完全不得其門而入，因此喊話在野黨，希望年前可以坐下來理性對話，並在在年後回到國會重新審議預算，讓國家順利發展，人民才能得到應有的照顧。

朝野無共識 新興計畫動支案 明不處理

由於藍白卡關總預算引發爭議，日前遂提案建請立法院同意先行動支其中卅八項新興計劃、金額七一八億元預算，立法院長韓國瑜昨對此案進行朝野協商。國民黨團書記長羅智強表示，民進黨過去一直在宣傳包括TPASS、生育津貼、老舊校舍等無法動支造成延宕，所以提案先同意予以動支。他呼籲民進黨團不要堅持一個月的冷凍期，週五院會就可通過。

不過，羅的發言遭民進黨團總召柯建銘回嗆是「滿口笑話」，柯說，總預算要過是全部過，不是讓你挑三揀四，根本是以政治鬥爭處理國家總預算，民進黨團無法接受。由於朝野沒有共識，週五院會將不會處理尚在冷凍期的新興計畫動支案。

