國民黨新北市長人選本週協調 劉和然：勝選為目標

爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然（左），質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧擔任立委期間，未針對財劃法修正提出任何提案，沒有替新北市民爭取權益。（擷取自YT頻道「不演了新聞台」）

國民黨新北市長人選本週啟動協調，將邀集有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川會面。劉和然昨天表示，目前尚未接獲市黨部聯繫，他未預設任何立場，以勝選為目標，希望競爭過程不要變成「相減」，而是讓結果有「相加」甚至是「相乘」的效果。

劉和然昨天接受網路節目專訪表示，他尊重黨的機制，選舉最大目的是勝選，競爭過程就是君子之爭、全力以赴、舍我其誰，讓新北越來越好，不管參與者有幾個人，競爭過程不要變成相減，結果要有相加、相乘的效果。

被問到跟李四川碰面談什麼？劉和然說，希望一起為新北市努力，只要機制公平、不要破壞和諧，目標是勝選，不管是初選、內參民調或協調，若大家有共識，他沒有預設立場；如果帶著「交換」的感覺去談不好，畢竟他和李四川都不是政治選舉出身，市民也不希望兩人交換條件。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧已完成十二場市場掃街行程。蘇巧慧指出，她一向以「一對一」的選戰做準備，爭取民眾支持，她和團隊會「把長跑當短跑衝刺」，除了架設看板、製作政績與紙本政見文宣，也在年前帶領各區議員參選人，在菜市場掃街拜票，提前展開陸戰，宣揚「溫暖、創新、會做事」的政見理念。

民眾黨主席黃國昌在街頭掛看板，也寄發文宣到家戶信箱，被解讀參選態度明確。民眾黨新北市黨部表示，黃國昌將於二月一日卸下立委職務，以全職參選人身分投入新北市長選舉，當天上午十點成立競選總部。

