藍白阻關稅恐害傳產 綠憂步韓後塵

立法院副院長江啟臣（左）說，相信各黨團會站在國家利益、台灣優先的立場來審查；立委楊瓊瓔（右）則表示，國會嚴格審查是職責，不是阻擋。

周永鴻點名江啟臣應列本會期最優先法案 江：還未收到 如何審?

台美貿易談判關稅協議尚未進入國會審查，民進黨中市議會黨團總召周永鴻昨天痛批藍白陣營立委卻已放話將「嚴加審查」阻擋過關，更點名立法院副院長江啟臣，身為在地立委，還要參選中市長，應將協議列為本會期最優先法案，否則台灣恐步上韓國後塵；江啟臣則表示，談判協議內容還未完全公布也未至立法院如何審？ 國民黨立委楊瓊瓔則表示國會嚴格審查是職責，不是阻擋；民進黨中市長參選人何欣純則呼籲各界能夠不分黨派支持。

此外，對於是否希望國民黨能在農曆前完成市長人選的提名？江啟臣未正面回應；楊瓊瓔則說，不設定任何期程及態度，一切依據黨中央的提名機制走。

周：韓國被調高關稅 血淋淋的警示

周永鴻昨天痛批，藍白陣營立委竟散佈大量對台美貿易談判關稅協議內容的不實謠言，這種政治操作，恐讓台灣步上韓國後塵；他指出，美國總統川普於美東時間二十六日突發布重訊，因韓國國會遲遲未批准去年七月達成的貿易協議，美方決定將韓國汽車等互惠商品關稅，直接從十五％ 調升至廿五％，是台灣最血淋淋的警示。

台灣沒本錢陪藍白玩自殺式政治遊戲

周永鴻警告，台中是工具機、手工具重鎮，多為毛利微薄的隱形冠軍，十％關稅差額足以讓企業倒閉、勞工失業，台灣沒有本錢陪藍白黨團玩自殺式的政治遊戲。

江啟臣則表示，現在談判協議內容還未完全公布，不知道是否完全簽署，且立法院還未收到，如何審？重點談判完整內容是什麼？沒有完整的答案，若有簽請行政院儘速送來，相信各黨團會站在國家利益、台灣優先的立場來審查。

楊瓊瓔：國會嚴審是職責 不是阻擋

楊瓊瓔表示，國會嚴格審查是職責，不是阻擋；是守護產業，不是玩政治遊戲，拒絕當政府橡皮圖章。

何欣純：籲不分黨派支持此一協議

何欣純則表示，「國會卡關」成為美方提升韓國關稅的主因，再回頭看看台灣，台中以中小企業、傳統基礎產業居多，呼籲各界能夠不分黨派支持此一協議，朝野一同為台灣拚經濟。

立委何欣純表示，台中以中小企業、傳產居多，呼籲各界能夠不分黨派支持此一協議。

