吳欣岱批黃國昌「國防倒退條款」 藍白比賽癱瘓台灣

台灣民眾黨提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批評是「國防倒退條款」，藍白是在比賽誰比較快癱瘓台灣嗎？民進黨籍台北市議員何孟樺說，民眾黨「低仿版」軍購條例，無視現代戰爭中最重要的通訊指揮，根本想讓國軍弟兄成為中共活靶。

吳欣岱指出，黃國昌將卸任立委仍不願放過台灣，民眾黨版國防法案有四大問題，其一，刪除「國內產製」與「系統整合」，國防部評估將使大約有九千個就業機會消失；第二，刪除AI輔助與C5ISR指揮中樞，等於只准買飛彈、雷達、武器，卻不准建構整合系統，將使所有的武器無法串聯致反應慢一拍。

其三，刪除「打造非紅供應鏈」與「台美共同研發」，代表未來可能被迫依賴中國供應；第四，要求軍購預算「一年一期」，一旦遇到立法院杯葛，整個計畫立刻卡死。

整個內容是弱化台灣、摧毀產業、傷害工程師、犧牲國安，這不是改革，而是拿台灣的安全與在地競爭力，當個人政治秀的墊腳石。

何孟樺︰讓軍人成中共活靶

何孟樺說，民眾黨的低仿版軍購條例集「軍盲、心盲、理盲」於一身，不僅漏字還抄襲維基百科，更無視現代戰爭最重要的通訊指揮，直接砍掉增強指揮中樞與通訊系統可靠度、安全性的「AI輔助與C5ISR系統」與「非紅供應鏈」，癱瘓國軍的大腦、神經與眼睛，是想讓硬體設備與國軍弟兄成為中共的活靶，讓軍購變成徒然的錢坑，「完全暴露出打著反對民進黨的監督旗號，做著出賣台灣生意的惡毒心腸」！

