    避免國人出國遭送中 外交部更新旅遊警示

    2026/01/28 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    外交部領事事務局局長鄭正勇（記者黃靖媗攝）

    國人赴海外旅遊前，可至外交部領事事務局官網查詢「國外旅遊警示分級表」，確認目的國安全性。應對中國跨境鎮壓、長臂管轄，外交部領務局局長鄭正勇昨日表示，旅遊警示近期也註明各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」情形，包含南韓、越南等國，全球共有六十二國與中國簽有引渡條約。

    韓越等62國 與中國有引渡條約

    鄭正勇昨日說明，為方便旅外國人能及時掌握旅遊目的地的警示資訊，外交部依據訂定的「外交部發布國外旅遊警示參考資訊指導原則」，透過駐外各館處隨時掌握駐在國及兼轄地區的旅遊安全情勢，若有任何影響國人安全的突發事件，立即通報外交部發布旅遊警示，供民眾出國商旅規畫參考。

    現行國外旅遊警示分級表分為「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色儘速離境」等四級，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

    鄭正勇指出，外交部發布的「旅遊警示」除提供有關當地重大突發事件，考量中國長臂管轄、跨境鎮壓，領務局旅遊警示近期也提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。

    外交部補充，目前有六十七國與中國簽有「刑事司法互助協議」，另外有六十二國簽有「引渡條約」。根據領務局官網，與中國簽訂引渡條約，且條約有生效的國家包含南韓、越南、泰國、法國、阿拉伯聯合大公國等。

