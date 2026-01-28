國民黨花蓮縣長初選爭議延燒》葉耀輝提假處分 要求凍結游淑貞提名程序

國民黨花蓮縣長擬參選人葉耀輝，針對提名程序爭議，昨到花蓮地院遞出假處分聲請書。（記者花孟璟攝）

國民黨花蓮縣長提名初選爆發爭議，有意參選的前花蓮市長葉耀輝批評有重大瑕疵，包括初選程序沒事先公告、全民調突然轉內參民調未先徵詢，甚至逕自對外發布內參民調結果、建請黨中央提名游淑貞等。葉強調「這是從政以來受到最大的侮辱」，並到法院提假處分要求凍結提名程序。

黨部幕僚回覆媒體︰尊重葉耀輝

國民黨花蓮縣黨部及主委盧新榮並未正式回應，僅有幕僚在媒體群組答覆詢問「黨部立場，就尊重葉耀輝！」

請繼續往下閱讀...

花蓮縣長泛藍陣營多達五人參選，包括國民黨籍吉安鄉長游淑貞、葉耀輝，還有無黨籍議長張峻、議員魏嘉賢，還有日前公開宣布加入初選的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖，但何沒有縣黨部初選民調名單內。廿一日傍晚，國民黨花蓮縣黨部發布內參民調結果，游淑貞以四〇％支持度大贏葉耀輝，建請黨中央提名或徵召游淑貞，葉對「突襲式民調」無法接受，隔天與何啟聖到國民黨中央黨部表達不滿。

由於沒有得到黨的明確答覆，葉耀輝昨到花蓮地方法院遞民事假處分聲請狀，要求國民黨花蓮縣黨部不得對外或向黨中央呈報，表示或暗示「葉耀輝同意納入民調」、並要求凍結提名程序。

葉耀輝批評，縣黨部沒有針對初選程序公告，還提前在一月決定採行民調，事先均未徵詢擬參選人意見，讓他在尚未向縣民說明政見前就遭到民調突襲，縣黨部更逕自對外發表內參民調結果，這是他從政以來所受到最大侮辱。媒體詢問是否認為國民黨花蓮縣黨部「內定」特定參選人，或誰是背後「影武者」，葉強調「不好表示意見」。

葉耀輝說，在聲請假處分後，希望黨中央有善意回應，如果黨中央拒絕，他將針對程序違反提名辦法提出民事訴訟，如果涉及刑事也會提告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法