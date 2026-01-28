爭取藍營提名參選宜蘭縣長》家族承包宜縣60億工程？ 張勝德稱捕風捉影

爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的宜蘭縣議會議長張勝德，被質疑家族承包縣內工程低價搶標又未利益迴避，他表示「可受外界審視」。（記者王峻祺攝）

爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的縣議會議長張勝德，家族被質疑承包縣內工程高達六十億元，且低價搶標未利益迴避，事後再追加經費。張勝德昨稱「可受外界審視」，縣府也表示採購程序公開透明。綠、白縣長參選人喊話，要張「說清楚」；黨內對手立委吳宗憲則緩頰，若能提出資料證明合法合理，不會有太大問題。

綠白對手要張說清楚 吳宗憲緩頰

媒體報導張勝德和父親、前議長張建榮家族的俊貿營造，十二年來承包宜蘭縣內工程近六十億元；其中礁溪國小地下停車場與羅東轉運站等六案，還發生變更設計並追加預算，金額約二．四八億元；張家因長年掌握議長職務，刪減預算權力又在議會，遭質疑未利益迴避。

張勝德回應，無法接受政治性「捕風捉影」惡意攻擊，選舉應回歸政見，而非利用不實爆料，傷害地方努力經營的廠商，公司可接受外界審視，一切合乎法定程序。縣政府也指出，採購程序公開透明，嚴格把關工程品質，礁溪國小地下停車場還獲得行政院金質獎肯定。

民進黨縣長參選人林國漳喊話，面對質疑要說清楚，希望國民黨不論是誰出線，都應該要能夠禁得起考驗，並且是一位清廉、以縣民利益為優先、一起為宜蘭好的人。

民眾黨參選人陳琬惠指出，工程是否不合理或違法，應提出具體證據才有辦法認定，外界有疑義，廠商及縣府可主動說明工程與預算追加過程，讓縣民了解預算使用。

吳宗憲則指出，有關工程追加預算，其實也不是於法不合，要看契約與法規內容，如果業者提出資料證明是合理範圍，就不會有太大問題。

