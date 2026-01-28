賴清德︰國會有責審預算 不能拿來當籌碼

賴清德總統昨接受專訪。（總統府提供）

立法院本會期邁入最後倒數，藍白持續封殺今年度中央政府總預算及行政院版國防特別條例，至今尚未付委。賴清德總統（見圖，總統府提供）在昨晚播出的電視專訪表示，希望在野黨了解，國會的責任就是審預算，不是拿來要求行政院、總統府配合的籌碼；針對民眾黨自提國防特別條例，賴說，「術業有專攻」，立法院的責任是監督，「不宜越俎代庖」。

賴清德指出，我國一．二五兆國防特別預算分八年編列，平均一年約一千六百億元，我們要打造台灣之盾、智慧化攻防體系，並推動國防產業，讓我們的國防永續發展，如果只剩四千億元預算，到底要買什麼？只給四分之一的錢，等於沒有功能，就像一把傘，要完整才能遮得住雨。

美韓澳菲國防預算續增 我們不能置身事外

賴清德指出，美國日前在「國家安全戰略報告」揭示，中國勢力的擴張危及印太的區域和平穩定，印太區域的國家要集體防禦、分攤責任，日本今年國防預算是GDP二％，一年就高達一．八至一．九兆台幣，韓國、澳洲、菲律賓及美國本身的國防預算也持續增加，我們不能置身事外。

會不會覺得中國在背後使力？賴清德說，我們希望背後沒有，但相信人民都會看得很清楚，國防特別預算已經被擋了九次（昨已達十次），希望在野黨能重新思考。

若不違憲 願去國會報告 但不能針對特定預算

是否願意到國會說明？賴表示，依據憲法，立法院本來就可以邀請總統國情報告、總統也可以徵詢立法院同意主動前往報告，但並不是針對特定預算或某件事情，且憲法法庭裁決一定要符合憲政程序，「只要不違憲，我本來就很樂意過去」，但不是限定特定議題，「並不是說你國防特別預算要我過去才可以」。

賴清德並喊話說，讓國防特別條例付委，如果不滿意可以刪、也可以提修正動議，總預算也是這樣，也可以提附帶決議，但不能都不審查，預算會期不審預算是我國史上第一次，人民不會覺得這樣是對的。

