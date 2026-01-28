遭川普恢復25％關稅 南韓緊急補破網

美國總統川普以韓國未能完成美韓貿易協議立法，宣佈韓國進口關稅將從15％恢復至25％。（美聯社）

青瓦臺派人赴美磋商 執政黨盼月底通過投資特別法案

美國總統川普以韓國未能完成美韓貿易協議的立法，宣佈韓國進口關稅將從十五％恢復至原先的廿五％。青瓦台昨矢言落實該關稅協議，將召開緊急會議，並計畫與美國商務部長盧特尼克進行磋商。南韓執政黨共同民主黨則指出，將推動本月底通過相關投資特別法案。

朝野加速審查 能否通過尚不明朗

青瓦台指出，計畫將與有關內閣首長舉行因應會議，正在加拿大訪問的產業通商部長金正官也將迅速前往美國，與盧特尼克商討。韓國財政經濟部也發表聲明說，「將繼續與美國溝通，解釋國會審議法案的過程」。

韓國共同民主黨發言人金鉉正指出，川普提到的是「韓美戰略投資管理特別法案」，該法案旨在成立由國家運作的投資公司，來管理預計投資美國的三五〇〇億美元。共同民主黨與反對黨國民力量黨已將五個相關法案送交國民大會，可能加快條文審查，「現在需要做的是迅速確認美方聲明的意圖與事實，並糾正任何的誤解」。

路透報導，去年十一月廿六日共同民主黨提交法案，但該法案至今仍擱置在國會財政委員會。雖然共同民主黨掌握三百席次中的國會多數，但負責審議法案的財政委員會目前由反對黨國民力量黨擔任主席。

外匯市場波動 影響南韓履行進度

韓聯社引述知情人士報導，經川普發文警告後，韓國國會料將著手處理法案，但短期內法案能否通過，尚不明朗，因為國民力量黨仍持續主張協商過程不符憲法規定，以及執政黨未積極推動後續程序。

路透指出，事實上，影響韓國政府履行美韓協議進度的還包括外匯市場的波動。過去半年，韓元兌美元貶值近七％，直逼全球金融危機以來最低水準，引發韓國金融當局疑慮，數度喊話支撐韓元。他們憂心，協議中的三五〇〇億美元資金外流至美國，恐進一步使韓元貶值。

韓國財政部長具潤哲本月表示，「在目前的外匯情勢下，至少今年難以進行大筆投資」。韓國央行總裁李昌鏞近期也說，如果外匯市場不穩定，他不會同意對美國進行任何投資。

南韓與日本去年七月分別與華府達成類似的貿易協議架構，但東京執行協議的速度快速，日本國會於去年十二月三日通過日美貿易協定，並於十二月廿三日首次舉行諮詢會議，討論五五〇〇億美元對美投資的第一個計畫。

