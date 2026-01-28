「南韓示範 擋關稅協議傷害產業」

台灣美國商會理事長陳幼臻（右）表示，盼台美對等貿易協定順利執行，台美商會不希望台灣錯失良機，陷入與韓國一樣的處境。（記者廖家寧攝）

民進黨團向藍白喊話 攜手加速審議

韓國國會遲未通過與韓美貿易協定，美國總統川普揚言關稅將從十五％提高至廿五％。立法院民進黨團昨強調，韓國直接示範給台灣看，若國會擋協議將使產業付出代價，盼藍白勿拖延、攜手加速審議。國民黨團強調將依法審查和把關；民眾黨團則要求勿挾洋自重、踐踏台灣主權尊嚴及民主底線。

藍營︰為台灣把關 白營︰勿挾洋自重

台美敲定關稅後將簽署經貿協議，並送立法院審議通過，朝野因韓美關稅生變提前過招。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，以美國的立場來說，當然希望談定的事情就要照做。台灣在國際社會是一個守信用的國家，也希望盟邦信守承諾，好不容易談出這樣的結果，未來勢必要交付國會下會期審議，誠摯呼籲朝野攜手就能國泰民安。

民進黨團副書記長張雅琳提醒，在野黨應關注產業、經濟蓬勃發展的條件，千萬不要拖延或修改，一定要加速審定，否則台美談到的好條件可能會生變，台灣的產業、經濟與股市禁不起這樣的打擊。

「藍白看好了！還要擋關稅協議嗎？」民進黨立委林楚茵質疑，產業界都肯定台美談判成果，藍白卻開始造謠、放話要「嚴格審議」，實際就是要假借監督名義杯葛，只要不排案、不討論，協議就無法生效。

國民黨團書記長羅智強對此表示，國民黨團在國會的職責就是傾聽社會意見，廣泛溝通，黨團對於相關的協議、法案及預算，都會依法審查，為台灣的利益把關。

民眾黨團則說，韓國國會面對大國經貿談判，非但不退還堅守審議權；民進黨政府一再大內宣對美關稅降至十五％是「重大成果」，卻未對台灣人民與國會說清楚：除了要以比日韓更高的投資金額，五千億美元加大投資美國外，後面還有什麼？立院無從審議，產業、勞工也無法預作因應。

台美商會︰不希望台灣也錯失良機

台灣美國商會昨舉行「二〇二六年商業景氣調查」說明會。因台灣在野黨對台美協議態度強硬，這是否成為商會擔憂議題？台灣美國商會理事長陳幼臻回應，商會不希望台灣也遇上與韓國相同情況，否則將錯失良機，因台美對等貿易協議（ART）不僅觸及關稅，是朝正確方向邁出的正確一步，也為長期科技合作提供框架，盼在台灣的執行過程能夠順利。

