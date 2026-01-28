國共「準智庫交流」下週登場 國民黨：軍購與兩岸交流無關

國民黨這次訪中將以智庫人員為主，由副主席蕭旭岑率隊。（資料照）

「國共論壇」先前遭遇北京「技術性推遲」，據指出，在國民黨方面「全力溝通」下，中共已透過國台辦通知，只要國民黨在立法院此次會期，亦即昨天的程序委員會十度阻擋軍購條例的審查，今天就能宣布於下週一至週三在北京舉行國民黨提案的「準智庫交流」，台方由國民黨副主席蕭旭岑率團出席、北京方面由國台辦主任宋濤主持。

對此，國民黨中央澄清相關報導訊息悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息。國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

不過，據了解，國民黨已確定組團赴中，將由蕭旭岑率隊，於二月二日至四日訪問北京與中方智庫交流，預計今日由蕭召開記者會向外界說明。

據悉，被冷凍九年的「國共論壇」將一改昔日大型會議的「大拜拜」模式，改為雙方智庫參訪交流形式，且原本國、共兩黨最初規劃本月廿七日至廿九日在北京舉行的時間，由於消息曝光及雙方對名稱有不同意見，幾度溝通後，已經確定延後一週，改在二月初舉行。

這次交流活動國民黨主席鄭麗文不會出席，對岸高層人士按慣例很有可能是由全國政協主席王滬寧出面會見，鄭麗文主席辦公室特別顧問李德維，將以商總兩岸小組副召集人的身分同行。

據了解，經多次溝通，對岸已接受國民黨修正「國共論壇」的提議；鄭麗文日前受訪時，也公開定調這次的交流是「第一次智庫交流論壇」。因為轉型為參訪交流，國民黨這次訪問將以智庫人員為主，另包括含產、學界及前馬政府時期官員等共計約四十人，由副主席蕭旭岑率隊，智庫方面則由政策會副執行長、國家政策研究基金會（國民黨智庫）副董事長李鴻源代表。

另據透露，一名國立大學系主任擬隨團前往，不過公立大學行政職屬於公務員，當事人未說明詳細行程內容，主管機關未予核准。

國民黨強調，國防特別條例及軍購預算的審查，係立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對於缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，正是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。

國民黨指出，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提；刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。

