為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國民船參與軍演 海巡署：監控近2千艘黑名單

    2026/01/28 05:30 記者洪定宏／高雄報導
    中國貨輪及漁船參與軍演、危害海纜，海巡署已監控近兩千艘黑名單。圖為海委會施政成果記者會。（記者洪定宏攝）

    中國貨輪及漁船參與軍演、危害海纜，海巡署已監控近兩千艘黑名單。圖為海委會施政成果記者會。（記者洪定宏攝）

    「紐約時報」今年一月十六日報導，去年耶誕節及今年一月十一日，中國兩度調動數千艘漁船，在東海進行海上民兵演練。對此，海巡署副署長謝慶欽昨天出席海委會施政成果記者會強調，除了危害台灣海纜的中資權宜輪，曾參與軍演的中國貨輪及漁船都列入監控黑名單，總數已從三百多艘增加到一千九百多艘。

    立法院去年十二月三讀通過修正包括電信管理法在內的「海纜七法」，其中與海巡署執法直接相關的是商港法、船舶法。

    海委會主委管碧玲表示，法令修正通過後，海巡署為第一層預警機制，主要在監控可疑船舶，若在海纜區滯留，除了驅離，主管機關也可指定錨泊區，甚至禁止進港，目前掌握的黑名單很多，提醒他們「不要在台灣海域做壞事」。

    謝慶欽補充強調，海巡署原本監控可疑船舶三百多艘，後來針對紐約時報報導的中國漁船參與東海演習，從公開資訊及情報來源取得約一千六百多艘漁船資料列入黑名單，也就是有危害海纜之虞及參與軍演的各式船舶，總計監控船舶數一千九百多艘，涵蓋中資權宜輪、滾裝貨輪、散雜貨輪及中國漁船，數字會不斷更新。

    謝慶欽分析，被用來當作民兵船的中國漁船，通常可目視監控，最困難的是運送汽車的滾裝貨輪，平時雖是正常的商業行為，但不能排除被中國解放軍利用裝載坦克、裝甲車、運兵車，必須進一步嚴加防範。

    謝慶欽指出，貨輪靠近海纜警戒區約一公里、速度低於五節，中華電信告警系統就會發送信號要求可疑船舶離開，必要時再由海巡艦艇協助驅離；若有破壞海纜疑慮，就會攔截船隻、登船檢查，報請檢察官指揮偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播