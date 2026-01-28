中國民船參與軍演 海巡署：監控近2千艘黑名單

中國貨輪及漁船參與軍演、危害海纜，海巡署已監控近兩千艘黑名單。圖為海委會施政成果記者會。（記者洪定宏攝）

「紐約時報」今年一月十六日報導，去年耶誕節及今年一月十一日，中國兩度調動數千艘漁船，在東海進行海上民兵演練。對此，海巡署副署長謝慶欽昨天出席海委會施政成果記者會強調，除了危害台灣海纜的中資權宜輪，曾參與軍演的中國貨輪及漁船都列入監控黑名單，總數已從三百多艘增加到一千九百多艘。

立法院去年十二月三讀通過修正包括電信管理法在內的「海纜七法」，其中與海巡署執法直接相關的是商港法、船舶法。

海委會主委管碧玲表示，法令修正通過後，海巡署為第一層預警機制，主要在監控可疑船舶，若在海纜區滯留，除了驅離，主管機關也可指定錨泊區，甚至禁止進港，目前掌握的黑名單很多，提醒他們「不要在台灣海域做壞事」。

謝慶欽補充強調，海巡署原本監控可疑船舶三百多艘，後來針對紐約時報報導的中國漁船參與東海演習，從公開資訊及情報來源取得約一千六百多艘漁船資料列入黑名單，也就是有危害海纜之虞及參與軍演的各式船舶，總計監控船舶數一千九百多艘，涵蓋中資權宜輪、滾裝貨輪、散雜貨輪及中國漁船，數字會不斷更新。

謝慶欽分析，被用來當作民兵船的中國漁船，通常可目視監控，最困難的是運送汽車的滾裝貨輪，平時雖是正常的商業行為，但不能排除被中國解放軍利用裝載坦克、裝甲車、運兵車，必須進一步嚴加防範。

謝慶欽指出，貨輪靠近海纜警戒區約一公里、速度低於五節，中華電信告警系統就會發送信號要求可疑船舶離開，必要時再由海巡艦艇協助驅離；若有破壞海纜疑慮，就會攔截船隻、登船檢查，報請檢察官指揮偵辦。

