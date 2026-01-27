傳北京要藍營擋軍購換鄭習會？ 王定宇：國民黨應向國人交代清楚

傳北京要國民黨擋軍購換「鄭習會」，國民黨副主席蕭旭岑反駁稱「胡說八道」。民進黨立委王定宇則質問，「國民黨應清楚地向國人交代，是否正在為了安排鄭麗文與習近平見面，出賣國家的安全？」（資料照）

「國共論壇」傳出遭北京「技術性延遲」，並以二〇〇五年「連胡會」國民黨連續六十九次杯葛軍購為例，要國民黨拿出「實質作為」，國民黨副主席蕭旭岑反駁稱「胡說八道」，強調國民黨訪中及「鄭習會」與否都和軍購無關。民進黨立委王定宇則質問，「國民黨應清楚地向國人交代，是否正在為了安排鄭麗文與習近平見面，出賣國家的安全？」

若有此交換 猶如「養老鼠咬布袋」

行政院會去年十一月二十七日通過預算規模八年一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」送立院審議，藍白迄今已九度封殺軍購特別條例草案付委審查。

外傳北京向國民黨高層提出三項要求，包括一．二五兆元軍購預算絕對不能通過；對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場；絕對不能支持台美供應鏈合作。王定宇昨痛批，這樣的交換猶如「養老鼠咬布袋、敗家子」，盼國民黨別忘了這片台灣才是他們的國家。

王定宇指出，中國得寸進尺的主因在於國民黨主席鄭麗文一昧想見中共領導人習近平一面，就進了中共的圈套；同時，國民黨也想鋪陳國共論壇，當他們片面地想抱中國的大腿，就把中國的身價墊高了。

「國民黨應清楚地向國人交代，是否正在為了與習近平見面，出賣國家的安全？」王定宇質問，國民黨是否為了和共產黨進行國共論壇，出賣了國家和人民的未來？出賣台灣兩千三百萬人的安全、出賣中華民國主權的存在，來換取國民黨主席能夠見習近平一面，國民黨可以與共產黨坐下來進行國共論壇。

王定宇怒斥，這樣的交換，對台灣人來講，猶如「養老鼠咬布袋、敗家子」，是一個禍國殃民、喪權辱國的行徑。國民黨有無接受中共指令應清楚交代，如今大家清楚看到，國民黨想方設法、用盡一切不合理的理由，不肯讓國防特別條例草案付委審查，不免讓人懷疑背後就是中國的壓力。

鍾佳濱批藍白 淪跨國詐騙集團

民進黨團幹事長鍾佳濱也直言，國民黨、民眾黨已淪跨國詐騙集團「一騙台、二騙美、三騙中」。國民黨安撫台灣人民，宣稱「一中各表」、「九二共識」，如今中共已不再接受這樣的說法，要求國民黨不能再拖延、不能再欺騙。

