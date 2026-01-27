傳北京要求國民黨續擋軍購提升互信？ 蕭旭岑：亂編故事 會很快對外說明

傳北京要求國民黨續擋軍購提升互信？國民黨副主席蕭旭岑昨表示，完全是胡說八道、亂編故事，會認真思考採取法律行動。國民黨很快就會對外說明，到時候就知道誰在說謊。（記者陳逸寬攝）

「國共論壇」確切登場日期遲遲未定，傳北京以二〇〇五年「連胡會」為例，建議國民黨拿出「實質作為」，以利論壇恢復及後續的「鄭習會」。國民黨副主席蕭旭岑昨表示，完全是胡說八道、亂編故事，會認真思考採取法律行動。從頭到尾都是編造的，不是事實，國民黨很快就會對外說明，到時候就知道誰在說謊。

藍營訪中、鄭習會？ 都無關軍購

蕭旭岑指出，這是似是而非的謊言與認知作戰，意圖塑造國民黨為了見中共國家主席習近平、為了訪中，去杯葛軍購預算，民眾黨主席黃國昌已經戳破民進黨政府的謊言，美國需要的是三千億美元的軍購，為何需要編列到一．二五兆元的預算，這筆錢是怎麼灌水的？藍白不是為了擋軍購預算，是為了人民的血汗錢，因為軍購預算比例太誇張，在野要求嚴審。

蕭旭岑表示，國民黨要訪中、智庫對接，乃至於黨主席鄭麗文是否會見到習近平，這些事情都和軍購沒有任何關係，不用任何條件、門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，兩岸關係不是兩國關係，就能去訪問大陸，這是常識。從馬英九、連戰、洪秀柱到朱立倫，這麼多年來都去過，哪一次和軍購有關係？硬把軍購與國民黨訪問大陸綁在一起，是非常惡意的連結，意圖影響今年選舉，國民黨會認真思考採取法律動作。

羅智強再籲賴 國情報告並備詢

國民黨團書記長羅智強表示，擋軍購的從來都是賴清德總統，喪權辱國讓國家的國防安全置於險境的也是賴總統。國民黨的立場還是一樣，希望賴總統兌現諾言，來立法院進行國情報告並備質詢，賴總統連兌現諾言這麼簡單的事都不做，何必用這種方式卡民進黨口中非常重要的軍購特別條例呢？民進黨若真的認為這個條例非常重要，就請賴總統來立法院報告並備質詢，也趕快通過軍人加薪等案的預算合法編列。

