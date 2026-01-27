民眾黨版國防特別條例上限僅4000億 專家：粗糙、未評估作戰需求

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪表示，國防部所提出的一．二五兆元的國防特別條例是與美國國防安全合作署（DSCA）及「蒙特瑞戰略對話」機制正式討論、概算出來的金額。（資料照）

立法院民眾黨團昨自提黨版四〇〇〇億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，對美軍購金額僅「國防部」版本的三分之一。軍事專家批評，版本相當粗糙，沒有跟美方行政部門協商，也未評估過作戰需求。

蘇紫雲：政院版1.25兆是與美討論、概算金額

請繼續往下閱讀...

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪表示，立委有權利提出不同意見，但要扣合客觀的事實。國防部所提出的一．二五兆元的國防特別條例是與美國國防安全合作署（DSCA）及「蒙特瑞戰略對話」機制正式討論、概算出來的金額。

蘇紫雲指出，在野黨有跟美方行政部門協商，只能當作參考用，視為意見表達就可以。國防部所提採購數量是評估過作戰需求的，也經過相關測評，並與友盟國家討論出來的結果，國防部所提的採購特別條例才是最為嚴謹的。

蘇紫雲說，一．二五兆是包括外購及國內生產部分，而且經過作戰需求的評估，軍購項目應該經過評估及驗證，不是隨便提的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法