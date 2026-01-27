民眾黨提國防特別條例草案》偕政院版付委？ 黃國昌：要和藍營討論

民眾黨立院黨團昨日開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，黨團總召黃國昌（中）、立委劉書彬（右）、政策會執行長賴香伶（左）出席說明。（記者羅沛德攝）

預算上限四千億 一年一編

民眾黨主席、黨團總召黃國昌昨宣布黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預算上限四千億元、一年一編並要求行政院專報。黃國昌表示，尚未決定自提草案是否偕政院版排入週五院會付委議程，要再和國民黨團討論。

五軍購項目金額 寫入條文

民眾黨昨提出黨團版國防特別條例草案，包含M109A7自走砲一二六七億元、海馬士多管火箭系統一二七六億元、反甲型無人機飛彈系統三四七億元，以及標槍飛彈一一八億元、拖式二B反裝甲飛彈一一一億元共五大軍購項目，外加八八一億快速提升戰力緊急採購預算，合計新台幣四千億元，且不得排擠社福支出占比。

民眾黨團主任陳智菡指出，特別條例聚焦明確條列項目、數目及金額，合理化預算規模，並改採一年一編、要求行政院就裝備籌獲進度進行專案報告，強化監督透明度。黃國昌表示，前總統蔡英文任內曾提二次軍購特別條例，其中，F-16V戰機採購特別預算二四七二億元、目前已執行一四三四億元卻「零」到貨，預算數字並不保證戰力成長。

他直言，台灣人從未視自由為免費，但編列國防預算付了錢，裝備卻未如期到位，如何強化國安？軍購應回歸戰略及軍事專業，確保政策、建軍方向穩定。

黃國昌指出，民眾黨既已自提國防特別條例，當然會希望自家草案排入議程。此外，立法院廿三日決議，要求總統賴清德就政院版一．二五兆國防特別條例草案進行國情報告，在賴尚未出席報告前是否放行政院版草案付委？他表示還得和國民黨黨團「再討論」。

至於民眾黨版的國防特別條例，是否會在今日程序委員會與政院版一同排入卅日院會議程？黃國昌回應，就他與國民黨黨團目前共識，暫不會在程序委員會排定議程，除非今日中午前雙方有達成新共識，否則將維持原決議。

