民眾黨版國防特別條例出爐 綠營轟黃國昌：國防不是畢業作品

民眾黨團總召黃國昌昨公布民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣四千億元，且採取一年一期方式編列。民進黨團除點出民眾黨條文的缺失外，更進一步提出四大訴求包含行政院版必須付委審查、國會嚴審不得洩密、軍購期程不能延宕、國內產製應涵括。圖左起為民進黨立委沈伯洋、黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。（記者羅沛德攝）

民眾黨團總召黃國昌昨公布民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣四千億元，且採取一年一期方式編列。民進黨團除點出民眾黨條文的缺失外，更進一步提出四大訴求包含行政院版必須付委審查、國會嚴審不得洩密、軍購期程不能延宕、國內產製應涵括，呼籲強軍特別條例不能被偷換概念，恐讓國防規劃淪為殘缺版本。

沈伯洋：第一條內容就出現漏字

民進黨團書記長陳培瑜直言，國防不是民眾黨談判桌上的籌碼，更不是用來包裝形象的畢業作品，國防是每一天都在發生的現實，是國軍在前線的裝備、訓練、後勤，是國家安全的底線，用自提版本來掩飾卡關的事實，台灣人不會被騙，國際也不會被騙。

請繼續往下閱讀...

國防外交立委沈伯洋質疑，民眾黨聲稱他們的法案更明確，但光第一條內容，就比行政院版還要短，更出現漏字；此外，民眾黨版本拿掉了非紅供應鏈、台灣之盾，黃國昌不愧是「紫雲黃氏」，完全不演了。

沈伯洋痛批，黃國昌將金額直接寫入條文，已有洩密之虞，是個非常惡劣的行為，沒有人國防是這樣玩的，沒有人軍購是這樣做的，拜託不要讓拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導台灣的軍購。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤也批評，黃國昌的畢業作品實在不忍卒睹，案子爛，看第一條就知道，民眾黨版特別條例第一條，就發現漏字，少了「戰」字，是怯戰嗎；少了台灣之盾，怎麼保台；少了打造非紅供應鏈，不敢反中？民眾黨提案不是挺軍購、強國防，反而是在卡軍購，搞破壞。

范雲：軍購不是買菜 不能一年一編

民進黨立委范雲則提及，民眾黨特別要求要一年一期編列，但軍購的特性不適合一年一期，國際國防最先進的產業基本上是個賣方市場，不是去市場去買菜，隨到隨買。

若藍白持續阻擋政院版軍購條例付委，只讓民眾黨團版本付委，民進黨團態度為何？民進黨團幹事長鍾佳濱表示，目前就本週五立法院來講，這件事情還不存在，看藍白在今天的程序委員會是聯手持續杯葛、阻擋台灣國防，或是將倉促提出的版本付委審查；民進黨團不反對任何版本交付審查，但堅持行政院版一定要納入審議。

民眾黨立院黨團昨宣布黨團版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，說明影片第一條內容就被發現漏字。（記者陳治程攝，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法