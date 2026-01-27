自由日日shoot》民眾黨版國防特別條例出爐 國防部：內容不完整 欠缺專業評估

國防部昨表示，國防部特別條例的完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI輔助與C5ISR系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項，民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等五項，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容顯不完整，也欠缺專業評估。（圖取自國防部發言人臉書）

立院民眾黨團昨公布自提版本的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」內容，國防部對此表示，民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等五項，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容顯然不完整，也欠缺專業評估。

民眾黨團版的軍購特別條例，對美軍購項目大幅縮水，限定購買M109A7自走砲六十門、海馬士多管火箭系統八十二套、標槍反裝甲飛彈七十套、拖式2B反裝甲飛彈廿四套、反甲型無人機飛彈系統，總額上限四〇〇〇億元。

院版草案 獲美國會、國務院、AIT肯定

國防部表示，國軍建案作業程序，考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，確認所需籌購之武器裝備，只要是達到新台幣十億元以上建案，都需呈報行政院審查、始可編列預算，國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，即依此完成，並得到美國國會、國務院及美國在台協會的公開肯定，與「以政治宣示取代專業審查」的說法相反。

國防部指出，美方對外軍售作業有完整審查程序，在作戰需求評估階段，需先由駐在國安部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。

國防部指出，國防部特別預算向美籌購的武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等，後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最终價款、品項、期程與交運時間。

國防部說，國防部特別條例的完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI輔助與C5ISR系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項，民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等五項，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容顯不完整，也欠缺專業評估。

政院：在野黨版本 悖離軍購實務程序

行政院發言人李慧芝也指出，在野黨所提草案版本，採購項目支離破碎，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝說，在野黨草案內容僅參考翻譯美國國防部去年十二月十七日公布的對台軍售五個項目，我國防部也曾對外說明，這與美方目前進行軍購程序項目顯有落差，顯見缺乏整體戰略構想。

