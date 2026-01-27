台商吸收政院前科長當共諜 檢求刑10年

台商鄭明嘉自2016年起擔任中共統戰部轄下外圍組織幹部。（記者楊心慧攝）

涉為中國發展組織 鄭明嘉、胡鵬年羈押禁見

台商鄭明嘉赴中經商遭吸收成共諜後，涉鎖定退休赴中從事教職的前行政院公共關係科長胡鵬年，以續聘教職「威逼利誘」，將胡納為下線後企圖替中共吸收我國政治人物；高檢署昨依違反國安法中的為中國發展組織罪嫌起訴兩人，並對鄭求刑十年。全案移審後，高等法院裁定兩人羈押禁見三個月。

檢調查出，鄭男二〇〇八年赴廣東創業，為鞏固中國經商利益，自二〇一六年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。胡男曾任政院公共關係科長及國會聯絡人，多年前退休後前往廣州南方學院等單位任教或服務，兩人因此有了交集。

兩人鎖定吸收各黨年輕世代

檢方調查，鄭於二〇二一年鎖定胡男，利用胡為求保全教職，安排胡與統戰部官員兼中共中央對台工作小組化名為「陳彥達」的幹部面晤，由陳直接交付任務。檢調發現，兩人返台接觸對象涵蓋里長、退休公務員及國防部承包商，更鎖定初入政壇的各黨派年輕世代，雖多數接觸對象都拒絕而未得逞，但已對我國家安全造成危害。

檢察官自去年九月起指揮調查局台北市調查處等單位發動四波行動，將兩人聲押禁見獲准，昨對否認犯行的鄭求刑十年，認罪的胡則請法院量處適當之刑；據了解，胡昨翻供否認犯行，合議庭認為兩人涉嫌重大且有逃亡、串滅證之虞裁定羈押禁見。

前行政院秘書處公共關係科科長胡鵬年，涉為中國發展組織被起訴。（記者楊心慧攝）

