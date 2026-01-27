為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台商吸收政院前科長當共諜 檢求刑10年

    2026/01/27 05:30 記者王定傳、楊心慧／台北報導
    台商鄭明嘉自2016年起擔任中共統戰部轄下外圍組織幹部。（記者楊心慧攝）

    台商鄭明嘉自2016年起擔任中共統戰部轄下外圍組織幹部。（記者楊心慧攝）

    涉為中國發展組織 鄭明嘉、胡鵬年羈押禁見

    台商鄭明嘉赴中經商遭吸收成共諜後，涉鎖定退休赴中從事教職的前行政院公共關係科長胡鵬年，以續聘教職「威逼利誘」，將胡納為下線後企圖替中共吸收我國政治人物；高檢署昨依違反國安法中的為中國發展組織罪嫌起訴兩人，並對鄭求刑十年。全案移審後，高等法院裁定兩人羈押禁見三個月。

    檢調查出，鄭男二〇〇八年赴廣東創業，為鞏固中國經商利益，自二〇一六年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。胡男曾任政院公共關係科長及國會聯絡人，多年前退休後前往廣州南方學院等單位任教或服務，兩人因此有了交集。

    兩人鎖定吸收各黨年輕世代

    檢方調查，鄭於二〇二一年鎖定胡男，利用胡為求保全教職，安排胡與統戰部官員兼中共中央對台工作小組化名為「陳彥達」的幹部面晤，由陳直接交付任務。檢調發現，兩人返台接觸對象涵蓋里長、退休公務員及國防部承包商，更鎖定初入政壇的各黨派年輕世代，雖多數接觸對象都拒絕而未得逞，但已對我國家安全造成危害。

    檢察官自去年九月起指揮調查局台北市調查處等單位發動四波行動，將兩人聲押禁見獲准，昨對否認犯行的鄭求刑十年，認罪的胡則請法院量處適當之刑；據了解，胡昨翻供否認犯行，合議庭認為兩人涉嫌重大且有逃亡、串滅證之虞裁定羈押禁見。

    前行政院秘書處公共關係科科長胡鵬年，涉為中國發展組織被起訴。（記者楊心慧攝）

    前行政院秘書處公共關係科科長胡鵬年，涉為中國發展組織被起訴。（記者楊心慧攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播