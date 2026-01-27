為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白又擋1.25兆軍購 顧立雄：美盟對我國「會有嚴重問號」

    2026/01/27 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    立法院仍未將1.25兆元國防特別條例付委，國防部長顧立雄示警，美國、民主友盟夥伴對我國是否有自我防衛決心，「都會有嚴重問號產生」。（記者羅沛德攝）

    立法院仍未將1.25兆元國防特別條例付委，國防部長顧立雄示警，美國、民主友盟夥伴對我國是否有自我防衛決心，「都會有嚴重問號產生」。（記者羅沛德攝）

    一．二五兆元國防特別條例當中已有五項採購完成知會美國國會程序，立法院仍未將此案付委，國防部戰規司司長黃文啓昨指出，預估近期就會拿到採購發價書，如未能在四十五天時限內處理，恐需再重新走一次長達八個多月的程序；國防部長顧立雄示警，若無法如期完成發價書簽署，導致採購程序要重來，國軍戰力提升可能會受到嚴重延宕，美國、民主友盟夥伴對我國是否有自我防衛決心，「都會有嚴重問號產生」。

    發價書若未如期簽署 採購程序恐重來

    藍白已九度封殺行政院版國防特別條例付委審查。對於特別預算為何不直接編入年度預算？黃文啓於立法院外交及國防委員會報告指出，今年度國防部公務預算已達歷年最高，軍事投資預算以滿足持續案為優先，若要快速提升戰力，無法全數滿足新增案需求，加計後續產製、交裝付款之高峰期，獲裝期程恐需延長時間，實在緩不濟急。

    國防部：重走程序 得再多花八個多月

    黃文啓指出，今年各國均大幅增加國防預算，未來數年內，多數國家將大量採購武器裝備，極有可能互相排擠，因此，儘速籌獲迫切需要之關鍵不對稱與防衛韌性武器裝備極為必要。黃答詢時進一步說明，國防特別預算當中已知會美國國會的項目，每項都是各國未來會大量採購的項目。

    黃文啓指出，我國近期應會拿到軍購發價書，如果在四十五天效期之內沒有處理，理論上可以延長一次，但若美方不同意延長發價書，勢必得重新走一次所有程序，恐怕需要再花費八個多月。

    圖
    圖 圖 圖
