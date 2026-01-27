助理費除罪化 公督盟批藍為開脫涉貪立委

藍營推助理費除罪化，公督盟昨批修法就為「開脫」涉貪立委。（記者王藝菘攝）

國民黨立委陳玉珍上月提出助理費除罪化修法，同黨立委牛煦庭再提版本並逕付二讀，將公費助理工資納入立委補助費用，被疑「借屍還魂、加碼自肥」，全案最快週五院會闖關三讀。公督盟昨批評，藍營修法就為「開脫」涉貪立委，籲在野黨懸崖勒馬、儘速制定國會助理專法，落實改革。

公民監督國會聯盟廿六日召開記者會，公開譴責國民黨團不顧適法性、強推「立法院組織法修正草案」。前國會助理、時代力量秘書長劉品辰表示，我國立院助理費制度早年就爆出貪污問題，因而衍生「公費助理」制度；他批評，國民黨團突然要修訂行之有年的助理費法案，就是要為涉貪立委「解套」，更譴責陳玉珍、牛煦庭先後提案是換湯不換藥，若修法成立，「立委詐領助理費」一詞將成虛設。

公督盟執行長張宏林批評，這屆立法院是他見過立法最粗暴、毀憲亂政、民主倒退的一屆，藍白應負最大責任。他強調，藍營大力推動該法案，卻完全不公布助理聘用情形、更欲藉提升助理福利的名義偷渡法案，他呼籲，廣大國會助理應正視自身權益、出面表態，戳破立委提案假象。

據了解，國民黨立委所提修法草案最快本週五院會就能闖關三讀，而多位國會助理、法律學者及政府機關皆已對此提出示警。公督盟分析，若草率修法，將衝擊助理公職義務、犧牲勞權，更變相製造國安破口，因而呼籲立委應速制定公費國會助理專法，將助理聘任、給付規範法制化，進而使優秀而穩定的國會助理，能成為國會問政與台灣民主的根基。

