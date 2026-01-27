為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白恐強過4惡法 蘇貞昌：就是要政府崩

    2026/01/27 05:30 記者陳昀、陳彥廷／綜合報導
    前行政院長蘇貞昌（右）昨天在屏東痛批藍白「就是要政府崩」。（記者陳彥廷攝）

    前行政院長蘇貞昌（右）昨天在屏東痛批藍白「就是要政府崩」。（記者陳彥廷攝）

    立法院本會期只到卅一日，中央政府總預算仍未審查、國防特別預算條例持續被藍白封殺，民進黨昨盤點藍白可能在最後一週強行表決通過「四大惡法」，質疑「一邊擋預算、一邊亂修法」；前行政院長蘇貞昌昨天在屏東痛批藍白「就是要政府崩」。

    民進黨盤點，協商冷凍期屆滿、藍白可能強行表決通過的有「四大惡法」。首先是被法院認證為國民黨附隨組織婦聯會、救國團解套的「不當黨產條例」修法；將台灣離島變成中國「洗產地」中繼站的「離島建設條例」修法；護航親中紅媒的「衛星廣播電視法」修法；讓貪污助理費合法化、變成立委私房錢的「立法院組織法」修法。

    民進黨質疑，國民黨與民眾黨急著強推這些完全沒有共識、多數民意並不支持、爭議性極高的法案，到底是為了什麼？一邊擋預算，一邊亂修法，口口聲聲說要重視民生，卻罔顧社會公平正義，只為護航特定個人與族群，甚至迎合中共、削弱台灣的安全與經濟實力，請藍白立委對國家忠誠、對工作負責，好好排審預算，停止強推四大惡法。

    前行政院長蘇貞昌昨天參加新園鹽埔漁港抽水站啟用典禮時表示，立法院至今仍未將今年度總預算付委，因民進黨席次未過半，在野黨每一項都要蹧蹋，每一項都要擋、要刪，藍白就是要政府崩。

    民進黨立委徐富癸表示，行政院四年一千億元的治水預算卡關，這對屏東縣會有重大影響，立院會期即將結束，他呼籲要參選高雄市長及屏東縣長的國民黨籍立委柯志恩、蘇清泉，兩人都是屏東人，要對得起屏東，趕快審查總預算，讓救命擋災的治水工程持續進行。

    蘇清泉、柯志恩日前分別在臉書解釋，原本立法院可以如期審查總預算，但因行政院未依法編列國會三讀通過的軍人加薪、停砍公教退休金等預算，才讓國會不得不退回總預算。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播