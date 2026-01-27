藍白恐強過4惡法 蘇貞昌：就是要政府崩

前行政院長蘇貞昌（右）昨天在屏東痛批藍白「就是要政府崩」。（記者陳彥廷攝）

立法院本會期只到卅一日，中央政府總預算仍未審查、國防特別預算條例持續被藍白封殺，民進黨昨盤點藍白可能在最後一週強行表決通過「四大惡法」，質疑「一邊擋預算、一邊亂修法」；前行政院長蘇貞昌昨天在屏東痛批藍白「就是要政府崩」。

民進黨盤點，協商冷凍期屆滿、藍白可能強行表決通過的有「四大惡法」。首先是被法院認證為國民黨附隨組織婦聯會、救國團解套的「不當黨產條例」修法；將台灣離島變成中國「洗產地」中繼站的「離島建設條例」修法；護航親中紅媒的「衛星廣播電視法」修法；讓貪污助理費合法化、變成立委私房錢的「立法院組織法」修法。

民進黨質疑，國民黨與民眾黨急著強推這些完全沒有共識、多數民意並不支持、爭議性極高的法案，到底是為了什麼？一邊擋預算，一邊亂修法，口口聲聲說要重視民生，卻罔顧社會公平正義，只為護航特定個人與族群，甚至迎合中共、削弱台灣的安全與經濟實力，請藍白立委對國家忠誠、對工作負責，好好排審預算，停止強推四大惡法。

前行政院長蘇貞昌昨天參加新園鹽埔漁港抽水站啟用典禮時表示，立法院至今仍未將今年度總預算付委，因民進黨席次未過半，在野黨每一項都要蹧蹋，每一項都要擋、要刪，藍白就是要政府崩。

民進黨立委徐富癸表示，行政院四年一千億元的治水預算卡關，這對屏東縣會有重大影響，立院會期即將結束，他呼籲要參選高雄市長及屏東縣長的國民黨籍立委柯志恩、蘇清泉，兩人都是屏東人，要對得起屏東，趕快審查總預算，讓救命擋災的治水工程持續進行。

蘇清泉、柯志恩日前分別在臉書解釋，原本立法院可以如期審查總預算，但因行政院未依法編列國會三讀通過的軍人加薪、停砍公教退休金等預算，才讓國會不得不退回總預算。

