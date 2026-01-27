台中、新北人選未定 藍營：透過內參民調整合

針對台中市長盧秀燕建議國民黨中央於2月19號前提名台中市長人選，立委楊瓊瓔表示謝謝市長關心。（記者歐素美攝）

國民黨台中市長、新北市長參選人遲遲未定案，引發藍營支持者不安。國民黨已敲定在二月六日協調台中市長參選人；新北市長參選人預計本週展開協調。國民黨發言人牛煦庭昨表示，台中應該會比照宜蘭，透過內參民調整合，不要走到初選。

藍營下屆台中市長提名人選遲未出爐，有意參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓊兩陣營心結愈深，黨中央將於二月六日進行第二次協調。

楊瓊瓔昨受訪表示，靜待黨中央通知；江啟臣則表示，第二次協調的時間是什麼時候，他也不確定。台中市黨部主委蘇柏興表示，黨中央希望二月六日能協調成功，若不成，雙方就當場談出產生人選的方式。

台中市長盧秀燕前天表示，她八年前競選台中市長時，初選宣布時間在二月十九日，如果第二次協調未能成功，就趕快進行初選，希望提名不要遲於二月十九日。

盧：希望提名不要遲於2月19日

牛煦庭昨表示，若兩組人馬能直接整合成一組後徵召，是協調最完美的結果，如果無法達成，至少也不必要進入到初選程序。雙方協調好民調的時間點，彼此有一個可以信賴的決定方式，讓雙方都對支持者有所交代，不失為一個好的解方，目前宜蘭縣就是採取此模式進行內參民調，台中、新北應該也會採取這樣的方式。

牛煦庭指出，二月初會再進行一次協調，最好的結果是當天直接整合，如果沒有，至少也能在一個相對快的時間進行民調。黨主席鄭麗文也說過，最晚不要超過三月，因為民進黨已經就位了。

至於新北市部分，國民黨新北市黨部預計本週邀集有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川會面協調。

劉和然昨天表示，他會按照黨的方式並配合黨部的節奏進行。萬一協調不成，他沒有預設立場，希望過程和機制公平，最後不管結果是什麼，一定全黨團結在一起，為勝選的目標努力。

李四川近日因私人行程訪美，昨被問到新北市長選舉時，再次強調「從頭到尾都沒有去爭取這個位置」，如果黨需要他承擔，他願意去承擔；他跟劉和然或新北市長侯友宜，在行政院會時常見面，沒有必要一定要決定一個見面時間。原則上，選舉還是要勝利，這部分交給黨協調。

