一九〇〇份連署涉嫌偽造》罷免王美惠案 國民黨嘉市黨部11人起訴

民進黨嘉義市立委王美惠罷免提議涉不實連署，嘉義地檢署昨依違反偽造私文書、個人資料保護法等罪嫌起訴國民黨嘉市黨部書記長張嘉銘等十一人，另兩名志工獲緩起訴一年，並分別向公庫支付五萬元。

兩名志工緩起訴

檢方查出，去年二月陳姓男子以「愛嘉聯盟」名義發起罷免王美惠連署，共送交中選會二五〇五份，達到二一五九份以上門檻，但其中有一九〇〇份涉嫌偽造，且有四十四份為「死人連署」。

檢方指出，張嘉銘等人為反制其他公民團體所推動罷免國民黨籍立委行動，竟於去年元月間，刻印陳男私章，再登入國民黨組織管理系統資料庫，下載選舉區內國民黨員名冊，再於數天後召集幹部開會，連同陳男私章及黨員資料、空白提議人名冊交予與會成員。

與會成員之後於農曆春節期間，分工擅自填寫於罷免案提議人名冊內，並在提議人名冊「簽名或蓋章」欄位偽造黨員簽名方式，偽造罷免案提議書，再由不知情的陳男送交連署書。

中選會審查後，因有七一三份不合格，一階超過補提期限而失效，罷免案不成立。檢方昨對陳男做出不起訴處分，但依違反偽造私文書、個人資料保護法等罪嫌，起訴張嘉銘、李姓副主委等多位黨工與退休黨工共十一人。

檢方批評，張嘉銘等人所侵害者，不僅是被冒名的該黨黨員是否行使罷免權意志，更對我國人民憲法上權利產生重大危害，所為不僅罔顧法令，更辜負支持者及一般民眾信賴。

