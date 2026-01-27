不在籍投票公聽會 中選會：增不可控風險

中選會指出，若全面實施不在籍投票，對現行選制安定、社會信任、投票習慣、選務量能等衝擊影響過大。（資料照）

北市選委會坦言 投開票所要增加兩至三倍 尋找人力困難

民眾黨立法院黨團力推「不在籍投票法草案」，適用範圍包含總統副總統、中央與地方公職選舉及罷免、全國性公投，採移轉投票或至指定場所投票方式。立院內政委員會昨召開公聽會，中選會、內政部及北市選委會點出，實施不在籍投票恐造成選務混亂，光是年底地方大選就涉及八八九六種選舉票，也將讓地方選委會找不到投開票所與所需人力。

請繼續往下閱讀...

中選會在書面報告指出，若全面實施不在籍投票，對現行選制安定、社會信任、投票習慣、選務量能等衝擊影響過大，且可能造成境外敵對勢力干預選舉，須審慎考量。中選會也舉今年地方大選為例，預估有八八九六種選舉票，實施移轉投票的選務極為複雜，難度與不可控風險更高。

中選會建議，循序漸進先推動公投不在籍投票，再逐步推動選舉不在籍投票，公民投票是對「事」的投票，選舉是對「人」的投票，以公民投票作為推動不在籍投票之開端，可作為未來公職人員選舉採行不在籍投票之參考。

內政部書面報告也點出風險，各種選舉如全面實施不在籍投票，將致使境外敵對勢力及其他不法人士可能操控特定對象均申請移轉至特定地區投票所投票，掌握投票結果，以遂其干預選舉或賄選目的，對於選舉公平性之風險及危害程度，實務上恐難避免。

此外，在執行面上，台北市選委會副總幹事蔡明儒坦言，由於洽借投開票所沒有誘因、強制性，選會會需一一拜託宮廟、學校與私宅，一旦採移轉投票，恐怕光投開票所就要增加兩至三倍，且投開票所增加，工作人員也要增加，尋找人力上會相當困難。

學者：降低境外勢力介選成本

台灣經濟民主連合研究員黃承瀚也提及，中共中央台辦轄下「台企聯」，過去慣以優惠機票等補貼模式，組織性地介入台灣選舉。若貿然實施無限制之移轉投票，將大幅降低境外勢力之介選成本。此外，民眾黨團版本對於移轉投票之申請程序規範未臻明確，若僅需書面申請而免除本人親至戶政機關之身分查核，將助長賄選、冒名頂替等問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法