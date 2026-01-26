為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營新北市長月底協調 「劉李會」待安排

    2026/01/26 05:30 記者賴筱桐、羅國嘉、黃政嘉、何玉華／綜合報導
    新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給國際獅子會三〇〇A三區總監張秀芳（右）。（新北市社會局提供）

    新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給國際獅子會三〇〇A三區總監張秀芳（右）。（新北市社會局提供）

    二〇二六年新北市長選戰提前起跑，民進黨由立委蘇巧慧披掛上陣，民眾黨主席黃國昌也投入選戰，但國民黨人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選，為達成農曆年前提名的目標，市黨部規劃月底前邀集雙方協調，時間、地點不會對外公布。

    國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，新北市長人選最快一月底啟動協調，最晚農曆年前確定人選，將邀請李四川、劉和然召開協調會，時間與地點不對外公布，以雙方會面為主，若意見一致即可完成整合，若仍有歧見，則進入初選民調程序，民調形式由雙方討論決定。

    劉和然：勝選為最重要目標

    劉和然昨天出席國際獅子會300A3區和社會局舉辦的關懷弱勢兒少活動，發放年節紅包，他說，李四川昨天返國，大家自然也會關心後續的發展進度，他目前等候黨部的聯絡與安排，他的態度一直很明確，一切以國民黨在新北勝選為最重要的目標。

    若協調不成，希望後續採取何種方式產生人選？劉和然回應，他沒有預設任何立場，最重要的是過程讓大家信服、結果團結一致，讓國民黨在新北持續向前，這才是市民最期待看到的。

    李四川 待輝達簽約可望參選

    劉和然日前表示，希望和李四川見面聊聊，但李上週剛好安排休假出國，未有明確回應。李今天上班將主持都市計畫委員會，審議輝達總部北士科基地都市計畫修訂案，預定農曆年前與輝達完成簽約，黨內評估待輝達案塵埃落定，李四川可望投入選戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播