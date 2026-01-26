藍營新北市長月底協調 「劉李會」待安排

新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給國際獅子會三〇〇A三區總監張秀芳（右）。（新北市社會局提供）

二〇二六年新北市長選戰提前起跑，民進黨由立委蘇巧慧披掛上陣，民眾黨主席黃國昌也投入選戰，但國民黨人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選，為達成農曆年前提名的目標，市黨部規劃月底前邀集雙方協調，時間、地點不會對外公布。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，新北市長人選最快一月底啟動協調，最晚農曆年前確定人選，將邀請李四川、劉和然召開協調會，時間與地點不對外公布，以雙方會面為主，若意見一致即可完成整合，若仍有歧見，則進入初選民調程序，民調形式由雙方討論決定。

劉和然：勝選為最重要目標

劉和然昨天出席國際獅子會300A3區和社會局舉辦的關懷弱勢兒少活動，發放年節紅包，他說，李四川昨天返國，大家自然也會關心後續的發展進度，他目前等候黨部的聯絡與安排，他的態度一直很明確，一切以國民黨在新北勝選為最重要的目標。

若協調不成，希望後續採取何種方式產生人選？劉和然回應，他沒有預設任何立場，最重要的是過程讓大家信服、結果團結一致，讓國民黨在新北持續向前，這才是市民最期待看到的。

李四川 待輝達簽約可望參選

劉和然日前表示，希望和李四川見面聊聊，但李上週剛好安排休假出國，未有明確回應。李今天上班將主持都市計畫委員會，審議輝達總部北士科基地都市計畫修訂案，預定農曆年前與輝達完成簽約，黨內評估待輝達案塵埃落定，李四川可望投入選戰。

