    新北土樹三鶯議員提名激戰 吳琪銘交棒兒子吳昇翰

    2026/01/26 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨籍立委吳琪銘（左）交棒給兒子、新北市議員擬參選人吳昇翰（右）。（記者黃政嘉攝）

    民進黨籍立委吳琪銘（左）交棒給兒子、新北市議員擬參選人吳昇翰（右）。（記者黃政嘉攝）

    民進黨立委吳琪銘昨天在土城區假日藝術廣場舉辦交棒給兒子、新北市議員擬參選人吳昇翰的造勢大會，民進黨前秘書長林右昌、新北市長參選人蘇巧慧、立委王世堅等人站台力挺。

    吳琪銘表示，卅年來是鄉親的支持撐起自己，總統賴清德希望栽培年輕人，自己也決定交棒，讓年輕人承接，吳昇翰的善良、堅毅遺傳自他，盼鄉親將對他的愛護轉成對吳昇翰的鼓勵，繼續守護土樹三鶯地區。被問及「交棒」是否代表二〇二八年不再參選立委？吳琪銘回應，「我說交棒就很清楚了」。

    吳昇翰說，參選是相當大的責任承擔，但年輕不代表沒準備好，身邊對他最嚴格的就是爸爸，父親說當民意代表要禁得起挑戰跟考驗，「我準備好了，也可以接受鄉親檢驗」。

    蘇巧慧表示，吳琪銘始終堅持「人民的小事就是我的大事」，默默守護這塊土地，吳昇翰跟在父親身邊認真學習、耳濡目染，她以美國自由攀岩好手霍諾德征服台北一〇一大樓為例，比喻政治工作每一踩一握都要到點到位，勉勵吳昇翰走穩每一步，獲得成功。

