綠營新北議員提名春節前登記 2區恐需初選

民進黨新北市長參選人暨新北市黨部主委蘇巧慧表示，盼黨內持續努力，展現「最強的新北隊」。（記者羅國嘉攝）

3、8選區席次調整、新人多 蘇巧慧新莊拜票 指登記完成才能確定

迎戰二〇二六年地方選舉，各政黨展開布局。民進黨新北市長參選人暨新北市黨部主委蘇巧慧昨天表示，議員初選登記時間會落在農曆年前，是否需要辦理初選，仍待登記完成、確認參選人數後才能定案。黨內評估，第三選區（新莊區）及第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）因應席次調整，且參選人數眾多，可能需要辦理初選。

蘇︰期許組綠營最強新北隊

蘇巧慧昨前往新莊聯邦市場掃街拜票受訪表示，新北市現任議員尋求連任，也有不少新人有意出來服務，從目前掌握的狀況來看，需要辦理初選的選區「應該不是那麼多」，但一切仍須尊重制度，等到登記結束才能確定，她也期許黨內夥伴持續努力，讓選民看見綠營最強的新北隊，她會持續走訪基層，爭取更多民眾支持。

2月4日至10日領表登記

民進黨地方黨部今年一月九日已完成議員提報建議提名名額，預計二月四日至十日領表登記，三月二日至四月十日根據抽籤結果，安排各選區初選民調，四月中旬公告提名名單。

人口消長 土樹三鶯恐減為9席

新北市近年人口增長，預計今年議員席次由六十六席增至六十八席，平地原住民和山地原住民有機會各增加一席。此外，因應選區人口結構變化，預估第二選區（林口、五股、泰山）將從四席增至五席，第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）從十席調降為九席，但目前席次增減仍是推估，需依照選舉前半年（今年五月）的人口數確定。

8選區4人拚連任 政二代挑戰

第三選區（新莊區）綠營現有三名議員，包括鍾宏仁、林秉宥、翁震州，今年選舉預計提名四席，其中保障一名女性，除鍾宏仁表態不競選連任外，新人參戰踴躍，包含立委吳思瑤國會辦公室前主任吳奕萱、前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟，呈現雙姝內戰局面，前市民代表翁昭仁也有意參選。

另外，第八選區綠營現有四名議員，包含卓冠廷、廖宜琨、彭一書、林銘仁，都尋求連任，當地立委吳琪銘的兒子吳昇翰、前議員高敏慧姪女高乃芸、前新北市議會副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻皆表態參選。

黨部評估，第三、八選區可能進入黨內初選，將依民調結果決定提名人選。

