戰新北呼聲高 李四川：按黨機制走

新北市長選戰國民黨人選，新北市副市長劉和然（見圖）及台北市副市長李四川都表態參選，最快一月底啟動協調。（資料照）

面對劉和然挑戰 李：年輕人能贏就出來選 若要承擔也不排斥

國民黨新北市長人選呼聲最高的台北市副市長李四川，上週休假出國，今上班主持都市計畫委員會，審議輝達總部北士科基地都市計畫修訂案，預定農曆年前與輝達完成簽約。國民黨新北市黨部主委黃志雄說要在一月底前完成協調，李四川曾多次表達按黨的機制走。二〇一八年他被勸進選新北市長時曾說，「不可能跟自己過去的長官（周錫瑋）競爭」，如今面對昔日部屬劉和然的挑戰則言「年輕人如果能夠贏，當然是由年輕人出來選」，若要他承擔，他也不會排斥，「我也會承擔」。

過去曾表示不跟長官競爭

國民黨主席鄭麗文說，新北市長人選會在農曆年前完成提名規劃。積極爭取提名的新北市副市長劉和然日前受訪說希望和李四川見面聊聊。李四川剛好安排與家人赴美旅遊，未有明確回應。

李四川不是第一次被拱選新北市長。二〇一八年，朱立倫卸任市長時，他與另一名副市長侯友宜都是熱門繼任人選，但前台北縣長周錫瑋表態參選，曾在周錫瑋任內擔任工務局長、副縣長的李說，「不可能跟自己過去的長官競爭」。最後周錫瑋與侯友宜初選，侯勝出並在大選獲勝。李四川則南下擔任高雄市長韓國瑜的副市長，直到出任台北市副市長，現仍居住新北板橋。

劉和然曾為李的部屬

劉和然當年由前縣長周錫瑋拔擢出任教育局長，李四川當時擔任副縣長，兩人曾為上司部屬關係；朱立倫當選後，教育局長由教育部司長林騰蛟接任，劉未被任用。據了解，當時是由李四川推薦劉轉任顧問，之後出任副秘書長，侯友宜當選新北市長後拔擢劉出任副市長，疫情期間擔任副指揮官，主持每天防疫記者會，多次砲轟中央而受注意，成為接班人選，知名度隨著他有意爭取參選新北市長提名而提高，但許多人仍只知其名不知其人。

最新的《美麗島電子報》民調也顯示，藍白合若推劉和然，民進黨蘇巧慧的支持度四一．三％，領先劉和然的三一．二％。若推李四川，李四五．八％領先蘇的三六％。

