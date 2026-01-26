高雄市長藍綠選將同台 正面交鋒較勁

民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（右一）與國民黨高雄市長提名人柯志恩（左一）出席大社三寶蜜棗節，兩人上台致詞為總預算案較勁。（記者洪臣宏攝）

賴瑞隆批藍白擋總預算 國家無法運作 柯志恩稱解決卡關問題 就可好好談

立法院總預算案朝野攻防延燒到高雄市長選戰，昨天「大社開運有三寶」活動成了民進黨高雄市長提名人賴瑞隆與國民黨柯志恩交鋒現場，賴致詞時批藍白阻擋總預算，讓國家無法運作，柯志恩反擊說只要解決卡關問題，就可以坐下來好好談。

參加大社三寶蜜棗節 互動受關注

「大社開運有三寶」蜜棗節在大覺寺廣場舉行，賴瑞隆與初選的對手邱議瑩、許智傑，及國民黨高雄市長提名人柯志恩都出席，彼此互動受到關注，賴、柯上台致詞為總預算案較勁，藍綠主將選戰開打。

賴︰連審查都不審查 補助款無法下來

賴瑞隆致詞時，提到總預算案的重要性，他問台下「立法院要通過預算，好不好？」民眾鼓掌叫「好！」他說，現在國民黨、民眾黨擋總預算，連審查都不審查，一月份即將結束，預算還無法通過，造成國家無法運作，補助款也無法下來，他拜託柯志恩回去跟國民黨講，要趕快通過，他拜託國民黨立委，不分黨派，建設高雄、建設台灣。

柯︰先解決軍人加薪、退休警消福利

柯志恩上台提及最近總被問到總預算案，她說，不是藍白不審預算，而是現在有一個關卡，希望行政院依照立法院三讀通過的給軍人加薪、讓退休警消福利更好，只要這個關卡解決了，就會坐下來好好審預算。

此外，民眾黨主席黃國昌昨南下高雄，針對二〇二六高雄市長選戰，他說對賴瑞隆的表現失望，「拉下民進黨候選人是大家的共識」，不排除跟國民黨柯志恩合作。

對於黃國昌的說法，賴瑞隆說自己擔任立委十年期間，早上到台北開會、晚上趕回高雄，十年來為高雄爭取六千億元的建設經費，也獲得社團連續十九會期的優秀立委，「相信高雄市民最關心的事，是讓高雄更好。」

「大社開運有三寶」蜜棗節昨舉行，民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（左二）與國民黨高雄市長提名人柯志恩（左一）都出席，兩人互動受到關注。（記者洪臣宏攝）

