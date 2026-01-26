為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄市長藍綠選將同台 正面交鋒較勁

    2026/01/26 05:30 記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導
    民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（右一）與國民黨高雄市長提名人柯志恩（左一）出席大社三寶蜜棗節，兩人上台致詞為總預算案較勁。（記者洪臣宏攝）

    民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（右一）與國民黨高雄市長提名人柯志恩（左一）出席大社三寶蜜棗節，兩人上台致詞為總預算案較勁。（記者洪臣宏攝）

    賴瑞隆批藍白擋總預算 國家無法運作 柯志恩稱解決卡關問題 就可好好談

    立法院總預算案朝野攻防延燒到高雄市長選戰，昨天「大社開運有三寶」活動成了民進黨高雄市長提名人賴瑞隆與國民黨柯志恩交鋒現場，賴致詞時批藍白阻擋總預算，讓國家無法運作，柯志恩反擊說只要解決卡關問題，就可以坐下來好好談。

    參加大社三寶蜜棗節 互動受關注

    「大社開運有三寶」蜜棗節在大覺寺廣場舉行，賴瑞隆與初選的對手邱議瑩、許智傑，及國民黨高雄市長提名人柯志恩都出席，彼此互動受到關注，賴、柯上台致詞為總預算案較勁，藍綠主將選戰開打。

    賴︰連審查都不審查 補助款無法下來

    賴瑞隆致詞時，提到總預算案的重要性，他問台下「立法院要通過預算，好不好？」民眾鼓掌叫「好！」他說，現在國民黨、民眾黨擋總預算，連審查都不審查，一月份即將結束，預算還無法通過，造成國家無法運作，補助款也無法下來，他拜託柯志恩回去跟國民黨講，要趕快通過，他拜託國民黨立委，不分黨派，建設高雄、建設台灣。

    柯︰先解決軍人加薪、退休警消福利

    柯志恩上台提及最近總被問到總預算案，她說，不是藍白不審預算，而是現在有一個關卡，希望行政院依照立法院三讀通過的給軍人加薪、讓退休警消福利更好，只要這個關卡解決了，就會坐下來好好審預算。

    此外，民眾黨主席黃國昌昨南下高雄，針對二〇二六高雄市長選戰，他說對賴瑞隆的表現失望，「拉下民進黨候選人是大家的共識」，不排除跟國民黨柯志恩合作。

    對於黃國昌的說法，賴瑞隆說自己擔任立委十年期間，早上到台北開會、晚上趕回高雄，十年來為高雄爭取六千億元的建設經費，也獲得社團連續十九會期的優秀立委，「相信高雄市民最關心的事，是讓高雄更好。」

    「大社開運有三寶」蜜棗節昨舉行，民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（左二）與國民黨高雄市長提名人柯志恩（左一）都出席，兩人互動受到關注。（記者洪臣宏攝）

    「大社開運有三寶」蜜棗節昨舉行，民進黨高雄市長提名人賴瑞隆（左二）與國民黨高雄市長提名人柯志恩（左一）都出席，兩人互動受到關注。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播