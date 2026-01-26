CK楊 藍營中的「長輩」

異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱上週與國民黨高層及立委餐敘。（取自新世代金融基金會官網）

異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱近日與國民黨高層及立委餐敘，呼籲藍營面對美國軍購、關稅壓力必須硬起來。民進黨立委批評，楊根本是北京的傳聲筒，操作「反美」敘事與中國立場一致。國民黨高層過去曾形容，CK楊是值得尊重的「長輩」，從馬英九、吳敦義到盧秀燕、韓國瑜等藍營要角都和楊董有過互動或合作經驗。

一度挺朱 後來關係交惡

不過，一名黨內人士透露，「CK楊」在上屆黨主席選舉時支持前主席朱立倫，但兩人後來關係交惡，原因在於「CK楊」於本屆桃園市長選舉時支持立委呂玉玲參選，但後來朱排除眾議，提名前行政院長張善政，讓「CK楊」非常不滿，因此這次鄭麗文參選國民黨主席，「CK楊」與當時力挺呂玉玲參選桃園市長的桃園市議長邱奕勝，都成為支持鄭的主要力量。

與馬朱盧韓 都有互動

目前在鄭中央任職的一位黨高層曾形容，楊董是藍營中值得尊重的長輩，包括馬英九、吳敦義、朱立倫、盧秀燕、韓國瑜等國民黨籍的政治人物都和楊董有互動，甚至合作經驗，主要是聽取其策略與財經科技的政策意見。

楊建綱廿三日在國民黨中央與黨團餐敘進行「重新撐起國民黨那根脊梁」專題演說，傳出楊建議面對美國壓力，在野黨必須硬起來。對此，國民黨書記長羅智強解釋，楊並非說要對美國強硬，而是指國民黨站在監督政府、捍衛民生預算及台灣利益的立場上要強硬一點；但有藍委反映，「很像被當大學生在教育」。

國民黨高層表示，「CK楊」不是誰的金主，他是海軍官校出身，在前經濟部長李國鼎年代，有參與過台灣電腦產業發展的科技前輩，當天是「CK楊」自告奮勇表達想分享對軍購的想法，並提出建言，國民黨團總召傅崐萁才安排該場餐會。

黨內高層表示，只要是合理的國防支出，大家都不會反對，但要是沒有符合目前的需要，一直擴充軍備、競賽，對兩岸不是好事，「CK楊」單純是就這樣的想法。

其他數名黨內人士均指出，雖然外界都稱「CK楊」是鄭麗文背後的金主，但均懷疑他是否真的有具備金主的實力，「吃飯送禮是有，若真的是金主，也沒有聽到有人從CK那得到什麼」。也有人爆料，前台北市長郝龍斌與「CK楊」的關係一直不是很好，至於什麼原因並不清楚。

