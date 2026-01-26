CK楊施壓藍委擋軍購 綠委：國防預算非金主說了算

異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱上週與國民黨高層及立委餐敘。（取自新世代金融基金會官網）

異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱上週與國民黨高層及立委餐敘時，呼籲面對美國軍購、關稅壓力必須硬起來。民進黨立委陳冠廷昨表示，國防預算牽涉國家安全與全民生命財產，應由政府依專業評估提出，並經立法院在制度內審議監督，不應由任何單一企業、金主或政治圈外人士下指導棋，在私下餐敘中被簡化為政治口號或意識形態對立。

據轉述，楊建綱在會中以「重新撐起國民黨那根脊梁」為題發表演說。楊宣稱，賴政府軍購特別預算條例暫匡一．二五兆元，估計會產生大約二．五兆至三兆元的維護費，年均維護費大約三〇〇〇億元，而特別預算年均一五〇〇億元，再加上一一五年的國防年度預算估計將增加到九四九五億元，因此一一五年度的總國防支出預估將高達一．四兆元，佔歲入的五〇％，質疑這次軍購特別預算條例不符相關作法，更將排擠其他預算資源。

陳冠廷對此反駁，所謂「國防支出將占歲入五成」的說法高度誤導，軍購特別預算的本質是因應快速變化的安全情勢，採取一次性、分年編列、跨年度執行的方式補強關鍵戰力，並非每年都會以同樣規模重複支出；把特別預算總額直接與單一年度歲入相比，會刻意製造財政失控的錯覺。

陳冠廷強調，國防支出從來都是守住民生的前提。台灣位處地緣政治最前線，沒有安全就沒有投資、沒有就業，也沒有社會福利，台灣面對的是持續升高的軍事與灰色地帶壓力，強化防衛能力是政府最基本的責任。

「國會的角色是審議與把關，而非被任何政黨的金主或政治人物帶風向。」陳冠廷重申，真正應該被討論的議題，是如何在專業、透明與可受監督的前提下，把每一分國防預算用在最關鍵、最有效的地方。

民進黨立委沈伯洋則批評，「CK楊」在此時曝光，證明國民黨已經不演了，現在國民黨內的親中派論述已越來越敢公開表態，明明關稅是對台灣是有利的、軍購本來是好的，他們都要慢慢地將其塑造成壞的。

他直言，此次「CK楊」事件就是一個病徵，現在站出來恐怕是對親中勢力的輸誠，公開與美國對幹，從鄭麗文當選國民黨主席後，本就加速了這件事，最終國民黨會被共產黨毀掉。

