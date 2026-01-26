去年底通過強化韌性特別預算 涵蓋四百億防護設施改善案》國防部將採購 衛星通訊及寬頻無線電

圖為海巡人員操作無人機。（海巡署提供）

立法院去年十月三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出預算共計五四四七億元，內容涵蓋約兩成的國防相關支出。國防部說明，預算涵蓋四百餘億元的重要防護設施改善案，針對災害防救，另編列預算採購全面斷網也能使用的「高通量便攜式衛星通訊裝置」與「戰術寬頻無線電」。

國防部近期公布的報告指出，韌性特別預算中涵蓋今明兩年、共四〇九億的重要防護設施改善案，包含整建彈藥庫儲設施、建立飲用水及供油備援能量、整建軍品及保修工廠庫儲設施、整建碼頭設施及設備、關鍵零附件籌補、整建訓（靶）場設施及設備、整建作戰設施及設備、工兵機械設備籌補、整建資通電設施及設備等。

韌性特別預算也涵蓋國防部「提升資通作業環境及設備」相關規劃。國防部表示，他們正透過計畫籌購不受地面基礎設施影響、可以快速部署的高通量便攜式衛星通訊裝置與戰術寬頻無線電，以解決災害發生前期的情資快速通傳，及災害發生中通訊中斷問題。

國防部也規劃各頻段制式無線電、數位微波、TAK等資通裝備等多重通信手段，未來可即時投入偏鄉支援，並依照災區需求及中央聯合應變中心指揮，即時調撥增援通信受阻地區，以建立後續救援通聯機制。

海巡署將籌補無人載具 紅外線等裝備

除了國防部，在韌性特別預算案中，海巡署也編列一四八億餘元用於強化國土防衛能量，其中有四〇．九億餘元用於籌補各式海空無人載具；十四．二億餘元用於建置艦船艇情監偵及資通訊裝備；七十二．六億餘元用於汰換雷達及紅外線熱顯像系統，以補強雷達盲區、守望哨死角及岸際高風險區域的監控漏洞，並計劃導入AI輔助，提升執法效率。

