新聞分析》習不陪國民黨玩文字遊戲

記者陳昀／特稿

國民黨主席鄭麗文力推的「國共論壇」與「鄭習會」卡關，原因竟是北京不滿國民黨「擋軍購不夠用力」，甚至抬出國民黨榮譽主席連戰二〇〇五年的「和平之旅」，要求國民黨「溫故知新」。這不僅揭示中國對台工作的戰略意圖，更戳破國民黨長年自以為能在台美中三方「左右逢源」的幻想，再次凸顯中國所有對台策略的核心，是基於中國自己的利益，根本不是台灣人的利益。

在一般人的記憶中，二〇〇五年「連胡會」是兩岸破冰的歷史時刻，當時又有熊貓，又有所謂對台農產品讓利的兩岸政治紅利，但在北京高層眼中，連戰之所以能獲得胡錦濤最高規格的接待，並非僅憑「炎黃子孫」的情感號召，而是建立在極其冷酷的政治現實之上—國民黨在立法院成功杯葛當時最關乎台灣長期國防安全的三項軍購採購，特別是八艘先進柴電潛艦。事後許多國內外專家都曾分析，假設當年這八艘潛艦能順利成軍，中國海軍如今將難以在台灣東面投射有效海軍戰力，更遑論輕易穿越島鏈，對印太地區帶來現在的威脅。

國台辦官員此次特別向國民黨中央提及，當年國親聯盟在立法院程序委員會聯手擋下「三項軍購案」高達六十九次，最終致其完全否決，這才是真正的「互信基礎」。換言之，國民黨唯有展現實質削弱台灣對抗中國能力的實力與決心，北京才願意給予相應的政治舞台與經濟讓利。台美供應鏈的合作如果成真，中國在全球供應鏈安全的趨勢下，只要一天不調整對外威權輸出的態勢，總體國力就只有繼續走上衰弱一途，這也是北京當局如此寄望於國民黨的原因。

廿年前的「連胡會」，雙方尚且能在「各自表述所謂九二共識」的模糊空間下各取所需；廿年後的今天，習近平時代的北京已無意陪國民黨玩文字遊戲。此次北京明確告知國民黨，不能讓台灣人以為統一後還有「中華民國」的存在，這無疑是對國民黨兩岸論述的釜底抽薪。過去國民黨能以「一中各表」對內安撫選民、對外與中共交好，如今北京將標準拉高到「投名狀」層級—既要擋下一．二五兆元軍購，又要阻擋台美供應鏈合作，更要對「統一後的制度安排」有態度來消滅中華民國。

「連胡模式」之所以被北京推崇，是因為當年的國民黨夠「狠」，在朝小野大的局勢下，精準執行了北京樂見的戰略意圖，如今鄭麗文想要複製「鄭習會」，北京開出的價碼很清楚：想拿通往北京的門票，就得先在立法院繳出讓賴清德政府痛徹心扉的成績單。問題是，二〇二六年的台灣民意與國際局勢，還容得下國民黨再次上演「六十九次封殺」嗎？這恐怕是鄭麗文與國民黨必須面對的豪賭。

