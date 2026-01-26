國共論壇 對岸「技術性推遲」》北京要國民黨學「連胡會」 展現深刻互信

「國共論壇」確切登場日期遲遲未定，傳出北京以二〇〇五年「連胡會」（中央社資料照）為例，具體建議國民黨拿出「實質作為」。

國民黨原訂一月底赴中重啟中斷九年的「國共論壇」，但近日不僅論壇無著落，連退而求其次的「智庫交流」也換不到確切登場日期。據了解，北京中央採取「技術性推遲」，已透過國台辦高層明確要求國民黨中央專注於雙方「足夠深刻的互信」，更以二〇〇五年「連胡會」國民黨連續六十九次杯葛軍購為例，具體建議國民黨拿出「實質作為」，以利論壇恢復及後續的「鄭習會」。

對於國共論壇延期及「互信說」，截稿前未獲國民黨回應。

請繼續往下閱讀...

當年國民黨 連續69次杯葛軍購

據北京方面權威消息，國民黨高層過去幾週多次透過各種管道，向北京表達農曆年前恢復「國共論壇」及安排「鄭習會」的強烈意願，並力陳自鄭麗文上任黨主席以來多次阻擋軍購、確立原汁原味九二共識（即中國定義的「各表一中」），以及持續推動有助「中國人認同」的各項努力。不過，對中共而言，國民黨這些「努力」並不到位，甚至不及當年爭取「連胡會」的五分之一水準，中國國台辦高層近日已明確要求國民黨，應先專注於雙方「足夠而深刻的互信」。

至於何謂「足夠而深刻的互信」？據悉，北京方面已向國民黨高層提出三項具體指標，包括一．二五兆元軍購預算絕對不能通過，對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場，且絕對不能支持台美供應鏈合作。若台美軍購預算通過，解放軍過去幾年透過投入大量資源在台海取得的戰略優勢和逐步成熟的戰場經營，將受到結構性破壞並重新來過，不利於壓制台獨。

國民黨努力不到位 中方提三項指標

據悉，國台辦高層更特別提二〇〇五年「連胡會」為例，希望國民黨展現當時連續六十九次杯葛重大軍購的決心，達成「成功杯葛」的戰略目標，不能讓任何一項提升國防戰力的預算輕易過關。

在「對統一進程表態」部分，儘管國民黨主席鄭麗文、副主席張榮恭陸續拋出「各表一中」、「原汁原味的九二共識」等論述，「對齊」中國二〇一〇年提出的「九二共識」內涵（各表一中），試圖以此為「互信」基礎，卻仍被北京打了回票。據悉，北京明確指出，國民黨從過去的「一中各表」轉向接近當年北京定義的「各表一中」，雖然意味著某種善意，但只是「致力於祖國統一的起點，而非終點」。

藍不能迴避 「統一後無中華民國」

據了解，讓國民黨高層驚訝的，北京這次不僅態度嚴肅，更直接點破國民黨長期以來的模糊策略，並具體要求在未來的兩岸論述中，國民黨不能再迴避「統一後的制度安排」，更不應讓台灣民眾誤以為「統一」後還有「中華民國」這一與中華人民共和國對等的政體存在，國台辦官員甚至直言，兩岸交流的目標是中國統一，國民黨不能只想靠兩岸交流拿紅利，卻在關鍵時刻只做「表面功夫」。

值得注意的是，北京似乎還盯上近期的台美關稅談判，還特別要求國民黨「絕對不能支持和美國的供應鏈合作」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法