    首頁 > 政治

    民眾黨今自提軍購特別條例

    2026/01/26 05:30 記者林欣漢、葛祐豪／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌(右)昨在高雄受訪指出，民眾黨團將自提軍購特別條例版本。（記者葛祐豪攝）

    行政院提出規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案無法付委。民眾黨主席黃國昌昨在高雄受訪指出，民眾黨團將自提軍購特別條例版本，今日會召開記者會向外界報告。

    國民黨團是否有要自提版本或與民眾黨共提？國民黨團書記長羅智強昨受訪重申，他的回答沒有改變，請賴清德總統先來做國情報告，並接受諮詢。

    立法院本會期延長至一月卅一日，卅日是最後一次舉行院會，民進黨立委質疑，藍白恐在週五院會闖關「黨產條例」、「立法院組織法修正草案」等爭議修法議案。

    國民黨團昨對此未表示意見。羅智強先前曾表示，程序已備的法案都是待辦清單，黨團大會將會討論，其中，已逕付二讀的卅八項新興計畫預算，若立法院長韓國瑜本週召集協商，希望民進黨苦民所苦，讓法案於最後一天院會順利通過。另針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，黃國昌在高雄受訪透露，今天下午將召開記者會，向外界報告民眾黨版內容。

