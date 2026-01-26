立院最快週五院會三讀爭議法案 公督盟：藍白對五權體制無差別攻擊

公督盟執行長張宏林直言，在野黨團修惡法既是政治報復，更對五權體制「無差別攻擊」。（資料照）

立法院三十日將召開本會期最後一次院會，各界關注藍白黨團爭議法案是否「闖關」。經民連召集人賴中強分析，此波修法延續「傅黃體制」擴張立法權，恐強推六案爭取三讀；公督盟執行長張宏林直言，在野黨團修惡法既是政治報復，更對五權體制「無差別攻擊」。

張宏林昨受訪表示，立法院由在野陣營主導強推爭議法案，只要中央給錢、不要地方擔責的「財政收支劃分法」即是一例，他也引花蓮光復水災事件為例，在野立委破壞中央與地方政府的權責平衡，以架空討論的手段將把各項法案修成「惡法」。

張宏林質疑，藍白立委強推助理費貪污除罪化是明顯的「自肥」、將侵占國家資源行為合法化，修法品質相當低落；他直言，藍白陣營作為已超越「政治報復」，是對五權體制的「無差別衝擊」，研判中央政府總預算案、國防特別條例仍難在本週院會付委，這不只衝擊政府施政、更可能癱瘓基礎民生施政，呼籲朝野理性審查，恢復正常節奏。

賴中強分析，這波修法整體延續二〇二四年「傅黃體制」的立法權擴張，以對抗司法權、削弱行政權，破壞憲政秩序。他進一步指出，立法院在野黨團強推的九案中，「眷村改建條例」、「公共電視法」修正案已三讀通過，「不在籍投票草案」、「衛星廣播電視法修正草案」，乃至「不當黨產條例」、「離島自貿區條例」、「個資保護委員會組織法」和「助理費貪污除罪化」的修法，皆可能在下週院會強闖三讀。

賴補充，藍白黨團雖強推公民複決憲法法庭判決，但民進黨團已提復議，難於本會期過關；至於中央政府總預算、以及一．二五兆元的國防特別條例下週能否付委，是另一值得觀察的重點。

