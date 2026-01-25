中間選民支持度最高 蘇巧慧：繼續努力

民進黨新北市長提名人蘇巧慧（右二）赴泰山公有市場請託支持。（記者翁聿煌攝）

劉和然：民調只是參考數據 呼籲回歸市政議題

根據最新一份民調顯示，民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧獲得中間選民的支持度最高，蘇巧慧表示，城市首長要服務的就是所有市民，代表團隊能夠得到超越黨派的認同，她會繼續努力。藍營人選之一新北市副市長劉和然表示，民調只是參考的數據，更重要的是要為這塊土地付出，他呼籲回歸市政議題，傾聽市民需求讓新北持續進步。

泰山拜票 蘇：讓更多民眾認識我

蘇巧慧昨天和在地議員李宇翔、議員擬參選人戴翎育等人，前往泰山公有市場拜票，她說泰山公有市場已經是團隊年節前第十場掃菜市場，下一場將到泰山的福泰市場，團隊會一直努力，讓更多的民眾認識她，也讓大家知道民進黨新北隊是最認真的團隊。

對於民調顯示她獲中間選民的支持度最高，蘇巧慧表示，參選以來，所有的民調都會列為參考，看到中間選民的支持度最高，她非常感謝，意味著她一直以來相信，作為城市的首長，要服務的就是所有的市民，所以在中間選民的支持度最高，也代表團隊能夠得到超越黨派的認同，她會朝這個方向繼續努力。

民進黨新北隊會是最強的團隊

蘇巧慧說，她也會和最認真、最努力的新北市黨籍議員、議員參選人一起繼續和更多的鄉親問好，向更多的鄉親努力拜年，讓他們看到團隊的誠意，民進黨的新北隊會是最強的團隊。

劉：民調既是提醒也是鼓勵

劉和然昨天出席靈鷲山慈善基金會捐贈密封壓縮式垃圾車儀式受訪時表示，民調只是參考的數據，對他個人而言既是提醒也是鼓勵，真正重要的不是數字，而是為這塊土地付出多少。他以捐垃圾車為例，默默為城市服務才是對土地最實際的貢獻，期盼大家持續為城市努力，一起為新北加油。

劉和然指出，距離選舉還有十一個月，現階段應回到市政議題，檢視新北市還有哪些地方需要持續努力，現階段不應該太早進入支持誰、不支持誰的論述，重點是如何讓市民的需求被聽見；他以中醫「望聞問切」比喻施政方向，持續傾聽民意、請教專家學者、找到解決的方法、最後切入要害，才能讓新北變得更好。

新北市副市長劉和然（中）表示，民調只是數字，真正重要的是為這塊土地默默付出。（記者羅國嘉攝）

