    參選基市長 童子瑋承諾敬老金加倍

    2026/01/25 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市議長童子瑋（左二）昨在仁愛區獅球里民活動中心舉辦首場見面會，並到成功市場發送春聯。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋，昨在仁愛區獅球里民活動中心舉辦首場「進步基隆 市民見面會」，他提出重陽敬老金加倍政見，未來將成立專責單位如長照處，規劃社福、醫療與老人政策，讓長輩在地安養。市長謝國樑則說，有好的長者福利政策，市府很願意共同探討，一起努力。

    規劃社福、醫療與老人政策

    童子瑋昨天上午與市議員鄭文婷到成功和仁愛市場發送「隆馬舞春」春聯與紅包袋，並在獅球里民活動中心舉辦首場「進步基隆 市民見面會」，現場有百餘人參加，前社會處長吳挺峰、獅球里長林錦榮及東山銅陵關聖帝君廟負責人林華生等人都出面力挺。

    童子瑋說，他的政治生涯從選議員開始一路受獅球里民的熱情支持，所以第一場見面會選在此，他參選市長就是要照顧所有市民的生活，把通勤族、青年人、小朋友、高齡長輩的生活放在第一順位，就是希望市政回歸市民的生活日常，不必追逐一時的亮點，而是長治久安的穩定。

    他向民眾承諾，未來重陽敬老金將加倍發放，以往六十五歲到九十九歲（原住民五十五歲到九十九歲）重陽敬老金發一千元，未來將發二千元，百歲以上原本發六千元將加碼發一萬二千元。未來會有專責照顧長輩單位（可能是長照處），規劃社福、老人和醫療政策，讓長輩能在地安養。

