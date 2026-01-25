北市綠議員年後初選 中正萬華區新人拚戰

市議員參選人張銘祐（左）控告黃國昌違反國安法，展現空戰能量。（資料照）

年底地方九合一選舉，民進黨也將在年後進行台北市議員提名初選，許多新人去年底已開始積極跑地方行程，中正、萬華區各派系競爭激烈，除現任議員洪婉臻、劉耀仁外，另有新人康家瑋、馬郁雯、張銘祐參選，形成「五搶四」局面。

馬郁雯成立競辦 新系前輩力挺

前主播馬郁雯投入中正、萬華區初選，昨成立競選辦公室，立委吳思瑤、前立委段宜康、陸委會副主委梁文傑等新潮流系前輩都到場力挺。對於中正萬華區如何擴大「坐三望四」？段宜康說，候選人產生後，大家要齊心協力、同舟共濟，只有單獨候選人當選沒有力量，要爭取更多席次才能發揮團隊戰力。馬郁雯說，現任議員有服務根基，初選不用太擔心，而這次民進黨新人人才濟濟，爭取中間選民支持對她很重要，會全力爭取不同顏色的支持。

康家瑋指深耕選區超過2千多天

康家瑋表示，這次初選並沒有要成立競選總部，所以湧言會不會有集體出席為他加油打氣的畫面，不過從兩三個月前，各地的立委、議員等都有陸續來陪同他掃街拜票、加油打氣，他已在這區深耕超過兩千多天，從小到大也是在中正、萬華長大，兄弟登山、各自努力，相信選民會看在眼裡，給在地青年、在地囡仔一個機會為鄉親服務。

張銘祐告黃國昌 展現空戰能量

張銘祐已於去年十二月成立服務處，與正國會前輩、立委王義川合體拉抬氣勢，近期也按鈴申告民眾黨主席黃國昌涉將立法院軍購機密會議資料攜出會議室，展現空戰能量。

市議員參選人康家瑋說，已經在地深耕超過兩千天，不會感到太多壓力。（康家瑋提供）

前主播馬郁雯（中）投入中正、萬華區初選，昨成立競選辦公室。（記者廖振輝攝）

