難合作？藍質疑白用雙北市長換議員席次

白營許甫指柯、黃才是最強母雞 秦慧珠︰藍在議會難有禮讓空間

國民黨、民眾黨兩黨主席對外展現「藍白合」決心，但市長蔣萬安是否幫民眾黨站台問題已引發藍軍議員參選人擔憂。民眾黨市議員參選人許甫昨則稱，前主席柯文哲、黨主席黃國昌才是最強母雞。此話一出也引發藍營內部質疑白營是否以縣市長提名合作換取地方議員禮讓席次？對此，北市資深議員秦慧珠分析，國民黨在議會想單獨過半，很難有禮讓空間，要是丟失議長位置，不是反而搬石頭砸自己的腳？

許甫昨受訪說，天下沒有白吃的午餐，爭取最多選票支持下，也需要維持民眾黨的政黨主體性、核心價值，蔣萬安固然是國民黨的最強母雞，但他也直言，他的最強母雞就是柯文哲以及黃國昌，還有無私奉獻的志工團們。

黃國昌投入選戰 仍有攪局選情能力

民眾黨在台北市目前未有市長候選人，但也未明確宣布二〇二六不推人；新北市黃國昌早已投入選戰，近期民調顯示雖不是第一名，但若進入藍綠白「三腳督」，仍有攪局選情能力。而民眾黨在雙北布局，也被解讀可能用市長提名換取議員禮讓空間。對此，秦慧珠說，藍白合是兩黨最大方向，國民黨也很大方，讓出了新竹市給民眾黨籍市長高虹安，嘉義、宜蘭也都還有協調機會，而市長候選人當然會影響到議員選舉。

秦慧珠︰禮讓若丟失議長 是搬石頭砸腳

但秦慧珠說，縣市首長可以合作，多席次議員選舉就會是競爭關係，國民黨要拚北市議會單獨過半，禮讓空間很小，弄不好還可能連議長都丟失，且民眾黨為了不當「小藍」，對蔣萬安政策也非全埋單，且國民黨還是要有尊嚴、獨立性與主導性。

國民黨擬參選人賴苡任、劉思吟、林叡、李孝亮、滿志剛，昨到集結信義區光復市場掃街，聯合競選爭取黨內初選提名。滿志剛說，現在拚的是初選，相信蔣萬安未來要幫白營站台也是大選階段。

